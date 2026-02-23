La enésima polémica racial por las palabras proferidas involuntariamente por John Davidson, enfermo de Tourette, en la gala de los BAFTA parece haber opacado en parte el clamoroso triunfo de Robert Aramayo.

El actor de ascendencia vasca interpreta en la ficción a Davidson en la película Incontrolable (I Swear) en un trabajo que le ha reportado no un premio, sino dos, el de Mejor Actor en un papel protagonista y el BAFTA Rising Star (Estrella Emergente), batiendo a dos favoritos incuestionables como Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet.

Mientras parte del colectivo más concienciado del cine se lanza a cancelar a Davidson, Aramayo realizó un admirable discurso dedicado a otro actor relevante, Ethan Hawke, a quien recordó de una visita a la escuela Juilliard de Nueva York donde se formó, ofreciendo uno de los momentos más verdaderamente emotivos de la noche.

Robert Aramayo takes the win for Leading Actor in I Swear💫 #EEBAFTAs pic.twitter.com/fdHDmKE600 — BAFTA (@BAFTA) February 22, 2026

"Dio una increíble charla sobre la longevidad como actor, sobre cómo protegerte y evitar conductas autodestructivas, y tuvo un enorme impacto en todos los que estábamos en aquella sala. Por ello, estar nominado en la misma categoría que tú es algo increíble. Gracias, Ethan". Hawke, nominado por Blue Moon, se giró para decirle a su acompañante que "esto es mejor que ganar".

Aramayo, de 33 años, no es precisamente un novato en esas lides. Ha sido joven Eddard "Ned" Stark en varias escenas de Juego de Tronos (HBO) e interpreta el papel protagonista de Elrond en la serie de El Señor de los Anillos de Amazon Prime Video, Los Anillos de Poder.

Aramayo, nacido en la localidad inglesa de Hull, ya no es, por tanto, una joven promesa de la escena británica, sino una de sus mayores estrellas, capaz de subirse a los escenarios teatrales, destacar en televisión y, ahora también, en papeles dramáticos en el cine como el de I Swear, donde inesperadamente ha arrebatado el premio al favorito, Timothée Chalamet, que encabezaba las encuestas por Marty Supreme.

Aramayo con Davidson, a la izquierda | Cordon Press

Uno de los primeros en saludar a Aramayo fue, precisamente, su padre Mike al que debe las raíces vascas que se delatan en su apellido. Aramayo (o Aramaio, de Álava) viene de su abuelo paterno, Pedro Aramayo, procedente de San Sebastián, tal y como desveló EITB. Una procedencia que también comparte uno de los actores más pujantes del momento, Jacob Elordi, protagonista de la exitosa Cumbres Borrascosas y potencial candidato a convertirse en el próximo James Bond.