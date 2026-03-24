El merecido homenaje a Garci que le consagra como referente del cine

El director y divulgador de cine José Luis Garci, primer español en ganar un Óscar por Volver a empezar (1982), recibirá el premio de honor del BCN Film Fest, que se celebrará del 16 al 24 de abril en los Cines Verdi de la capital catalana y que también tendrá la visita del grupo musical Hombres G.

"Es un referente del cine español, ganador de un Óscar cuando era muy complicado llegar a Hollywood para una película española. Un cineasta que hay que recordar y reivindicar tanto como director como divulgador y persona que con sus programas de cine también ha sumado a muchos nuevos espectadores", ha contado a los medios la directora del festival, Conxita Casanovas.

Coincidiendo con el homenaje, el festival también proyectará la versión restaurada de El crack (1981), protagonizada por Alfredo Landa. El propio José Luis Garci participará en un coloquio sobre su cine durante el festival.

Entre la amplia programación, destaca el filme Homenaje a Cataluña, del cineasta francés Frédéric Goldbronn, que lleva a la pantalla el libro de George Orwell e incluye imágenes del escritor luchando en la Guerra Civil grabadas y cedidas por la CNT.

Conxita Casanovas se ha felicitado por poder proyectar durante el festival esta película sobre la Guerra Civil española que ha calificado de "auténtica joya".

La cinta incluye imágenes desconocidas por el público del propio George Orwell en el campo de batalla y que grabaron en su día anarquistas operadores de la CNT. Una película que, ha contado Casanovas, ha sido posible gracias al productor Paco Poch.

En la cinta, han explicado, se ve incluso cómo en la trinchera del frente de Aragón Orwell es herido por un tiro en el cuello.

Viaje al país de los blancos, película inaugural

La adaptación cinematográfica de Ousman Umar, un joven ghanés que abandona su aldea atraído por la idea del "país de los blancos", dirigida por Dani Sancho y protagonizada, entre otros, por Emma Vilarasau, será la película que abrirá la décima edición del festival.

Basada en el libro autobiográfico del mismo título, explica su travesía llena de obstáculos hasta que llega a Barcelona y conoce a Montse, que le acoge en su familia y le ofrece, además de amor y apoyo, la posibilidad de un futuro.

La clausura recae en la película de cine negro en clave de comedia Asesinato en la tercera planta, con Laetitia Casta y que, ha apuntado Casanovas, es parte del "guiño" de esta edición al maestro Alfred Hitchcock, cuyo cine es también imagen del póster de este año (con la película Encadenados).

Willem Dafoe y Hombres G

La programación, que ofrecerá hasta 90 películas, incluye además La isla de Amrum, un drama histórico de Faith Akin; Pálida luz en las colinas, también un drama histórico, de Kei Ishikawa; Por qué no escribo nada, un documental dirigido por Isabel Fernández sobre la escritora Carmen Laforet, y Primavera, un biopic sobre Vivaldi dirigido por Damiano Michieletto.

Entre otros rostros conocidos, visitarán el festival el actor Willem Dafoe; las actrices Emma Suárez y Lolita Flores, o el grupo musical Hombres G, protagonistas de la película fuera de concurso Los mejores años de nuestra vida, dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega y que repasa los 40 años de trayectoria de la banda.

En la pasada edición del festival se congregaron en torno al cine Cines Verdi de Barcelona —que cumple cien años este 2026— más de 24.000 espectadores.