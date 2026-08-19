Muere John Irvin, el director británico que llevó a Schwarzenegger a 'Ejecutor'

El director británico John Irvin, conocido por películas como Ejecutor, La colina de la hamburguesa e Historia macabra, ha fallecido a los 86 años. El cineasta murió el pasado 11 de agosto "tranquilamente en su casa", rodeado de su familia, según informó su productora, Claire Evans, al diario The Guardian.

Irvin nació en 1940 en Wallasey, Cheshire, y comenzó su trayectoria profesional en el cine documental antes de dar el salto a la televisión y posteriormente a Hollywood.

Sus primeros trabajos

El director estudió en la London Film School y comenzó a trabajar para British Movietone News. En 1963 estrenó Gala Day, un documental financiado por el British Film Institute que posteriormente adquirió la BBC. Ese mismo año presentó Inheritance, un cortometraje documental narrado por Richard Burton sobre las consecuencias de la guerra de Argelia.

El trabajo le permitió conseguir su primer premio BAFTA. Durante los años 60, Irvin continuó trabajando en distintos documentales y viajó a países como Yemen para rodar sobre conflictos armados.

En una entrevista recogida por Variety, el director recordó que durante aquella etapa llegó a tener contacto con los servicios de seguridad británicos. "Cuando rodaba mis documentales, de vez en cuando tenía contacto con los servicios de seguridad, pero se trataba del MI6, no del MI5", explicó.

Irvin también relató que fue interrogado a su regreso de Yemen, aunque negó haber formado parte de los servicios de inteligencia.

De la televisión británica a Hollywood

Durante los años 70, Irvin dirigió distintos trabajos para la BBC y la ITV. Entre ellos se encontraba Medieval England: The Peasants Revolt, que contó con Anthony Hopkins en su primer papel televisivo.

Uno de sus trabajos más destacados de esta etapa fue Calderero, Sastre, Soldado, Espía, adaptación de la novela de John le Carré protagonizada por Alec Guinness. La producción obtuvo dos premios BAFTA y recibió una nominación a los Emmy.

La obra de le Carré volvería a ser adaptada décadas después para el cine con El topo, dirigida por Tomas Alfredson y protagonizada por Gary Oldman, que consiguió tres nominaciones a los Oscar.

Tras su trayectoria en la televisión británica, Irvin comenzó a trabajar en Estados Unidos. Entre sus primeras películas se encuentran Los perros de la guerra, con Christopher Walken y Tom Berenger; Historia macabra, protagonizada por Fred Astaire; Reto al destino, con John Hurt, y El diario de la tortuga, con Ben Kingsley, Glenda Jackson y Michael Gambon.

Ejecutor, La colina de la hamburguesa y su última película

La filmografía de Irvin incluye algunos títulos vinculados al cine de acción de las décadas de los 80 y 90. En 1986 dirigió Ejecutor, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, y un año después estrenó La colina de la hamburguesa, con Dylan McDermott y Don Cheadle.

En 1989 llegó Con su propia ley, protagonizada por Patrick Swayze y Liam Neeson, mientras que en 1991 dirigió Robin Hood: El magnífico, película que llegó a las salas el mismo año que Robin Hood, príncipe de los ladrones, protagonizada por Kevin Costner.

A lo largo de las siguientes décadas, Irvin continuó dirigiendo largometrajes como Cuando callan las trompetas, Shiner, El cuarto ángel, Digital Killer y The Garden of Eden.

Su último trabajo fue Mandela's Gun, un biopic centrado en Nelson Mandela durante su etapa como guerrillero. Con esta película, estrenada en 2016, puso fin a una carrera desarrollada durante más de cinco décadas.