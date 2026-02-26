Trump consulta a España sobre el papel de Colón en el 250 aniversario de Estados Unidos

La Casa Blanca ha trasladado a la Embajada de España en Washington la propuesta de dar a Cristóbal Colón un lugar visible en el programa oficial del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Según ha publicado David Alandete en ABC, el equipo del presidente Donald Trump plantea situar una estatua del navegante en un punto central de las celebraciones para subrayar la huella hispana en el relato fundacional del país.

De acuerdo con el diario, la embajadora española en Washington, Ángeles Moreno, ha confirmado que la sugerencia llegó esta misma semana y que el asunto se encuentra en fase de trabajo. La diplomática ha explicado que España está valorando qué puede aportar "en términos de Colón", pero buscando una contribución con contenido y contexto, más allá de una simple imagen. Ha definido el proceso como "en construcción".

El 250 aniversario, entre dos comisiones

Estados Unidos celebrará el próximo 4 de julio el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de 1776. La conmemoración, sin embargo, se desarrolla en un contexto político marcado por la existencia de dos estructuras organizativas: la comisión oficial creada por el Congreso —la iniciativa bipartidista America250— y otra impulsada por Trump, que preside el propio mandatario.

Mientras la comisión del Congreso ha centrado sus preparativos en actividades educativas, voluntariados y concursos escolares, el presidente ha anunciado su intención de imprimir un sello propio a la efeméride, con grandes desfiles militares y otros actos de alto impacto. En ese marco se inscribe la propuesta de realzar la figura de Colón, que la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente, aunque, según ABC, un portavoz dejó clara la posición política del Ejecutivo estadounidense: "En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe".

España y su programa propio

La Embajada de España ha presentado esta semana ante periodistas su plan de participación en los actos del 250 aniversario, estructurado en tres ejes: conmemoraciones simbólicas, agenda cultural y educación. Entre las iniciativas figuran ofrendas florales ante los monumentos de Bernardo de Gálvez y Diego de Gardoqui, presencia en celebraciones históricas como Yorktown y San Agustín, un mural de Paco Roca en Georgetown sobre la participación española en la independencia y la intención de llevar a varias ciudades la exposición del "Prado en las calles".

En el ámbito educativo, la embajada ha preparado materiales para docentes y concursos escolares para que el aniversario tenga presencia en las aulas. El periodista Guillermo Fesser presentó un certamen nacional para institutos en el que los estudiantes escribirán sobre la comunidad hispana en la que viven, con premios para alumnos y docentes, incluido un viaje a España.

Cooperación formal con el aniversario de Estados Unidos

La participación española en la conmemoración se enmarca, además, en el acuerdo de cooperación firmado el pasado diciembre entre la Embajada de España y America250, la comisión nacional creada por el Congreso para coordinar el aniversario. El memorando, según informó la propia legación diplomática, busca reconocer la contribución de España a la fundación de Estados Unidos y poner de relieve los lazos históricos entre ambos países.

El acuerdo contempla colaboración en actos conmemorativos e iniciativas culturales y educativas, subrayando el apoyo que la monarquía de Carlos III prestó a las Trece Colonias durante la guerra de independencia frente a Gran Bretaña.