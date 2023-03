Muere María Kodama, viuda y albacea de Jorge Luis Borges

Le conoció muy joven, pero años antes de hacerlo pudo sentirle mientras leía el cuento que "con más pasión había escrito nunca", como reconoció él mismo. Se trataba de Las ruinas circulares. Ella era una niña todavía, no tenía aún capacidad para entender nada intelectualmente, y sin embargo se quedó atrapada por la fuerza de su prosa desde aquella primera línea que comienza: "Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche". Tiempo después la recitaría igual de estupefacta, delante de una concurrida sala, quién sabe si recordándolo a él o recordándose a sí misma, cuando aún no era quien fue y la vida seguía sin estrenarse. En el fondo eran muy parecidos. Por eso tuvieron que encontrarse a la puerta de una librería y por eso ya no se separarían hasta la muerte de él. Este domingo ha fallecido ella, María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges y albacea de su legado.

La escritora y traductora argentina ha sido la principal difusora de la obra del coloso argentino. También fue su acompañante en vida, su bastón de ciego, los ojos con los que pudo seguir leyendo cuando le faltó la luz y la mente junto a la que continuó estudiando lo que a ambos más les atrajo siempre: la literatura y sus lenguajes.

Según ha informado la prensa local, sufría de un cáncer de mama, aunque fuentes próximas a Kodama dijeron desconocer que tenía esa enfermedad cuando fueron preguntadas por EFE. Su abogado, Fernando Soto, se ha despedido de ella en Twitter: "Tu amigo y tu abogado te despide. Ahora entrarás al 'gran mar' con tu querido Borges. Que en Paz Descanses María".

Fernando Flores Maio, vicepresidente de la Fundación Borges y amigo de Kodama "desde hace décadas", confirmó a EFE que "no habrá despedida pública, por deseo de ella".

Con Borges desde los 16 años

Ella había nacido en Buenos Aires, en 1937. Era hija del japonés Yosaburo Kodama y de la argentina María Antonia Schweizer, de ascendencia suizo-alemana, inglesa y española. Se graduó como licenciada en Literatura en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en literatura sajona e islandesa, de la que hizo traducciones al español. Conoció a Borges cuando tenía 16 años y él 54, al chocar con él en la calle a la salida de una librería. Ella le contó que iba a estudiar Literatura y él la invitó a estudiar juntos inglés antiguo.

Desde entonces no volvieron a separarse, y pese a que, en 1967, Borges se casó con otra mujer, Elsa Astete, Kodama siguió viendo al escritor argentino. Finalmente se casaron en 1986, meses antes del fallecimiento —a causa de un cáncer hepático— del escritor en Ginebra.

Fundación Internacional Jorge Luis Borges

Dos años después de la muerte del escritor de El Aleph, Kodama creó en Buenos Aires la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, sede que guarda sus objetos personales, su biblioteca, las primeras ediciones de sus libros y algunos manuscritos, además de los premios, condecoraciones y diplomas recibidos.

Desde ella se dedicó a difundir y contribuir al máximo, mediante cursos y conferencias en todo el mundo, al conocimiento de la obra del más universal de los escritores argentinos.