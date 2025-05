Jorge Molist: "Sin España, EEUU no habría podido ser independiente"

Jorge Molist (Barcelona, 1951), uno de los autores de novela histórica más reconocidos de nuestro país, suele rescatar, en cada nuevo título que publica, grandes glorias olvidadas de España. Lo ha vuelto a hacer con El español (Grijalbo), "un fascinante viaje por el Imperio español del siglo XVIII". "Nos cuenta el inicio de la gran victoria que tuvimos con la Guerra de la Independencia de EEUU, que hizo que la España de Carlos III alcanzara su máxima extensión. Fue un momento brillante. Carlos III, sus ministros y unos cuantos más demostraron una gran habilidad al manejar ese conflicto", explica el escritor a Libertad Digital.

Molist ha vivido muchos años en EEUU. Él también fue "el español" durante un tiempo, y descubrió que los estadounidenses no tienen presente la influencia española en esa guerra. "Me regalaron varios libros sobre la Guerra de la Independencia y se elogiaba a Francia, pero ninguna mención a España cuando sin España ellos no habrían podido ser independientes. Hubieran tardado 100 años en serlo. En una primera fase, España se declaró completamente neutral aunque no lo era. Actuó debilitando a los británicos a través de los suministros. También se hizo una labor muy importante de espionaje para saber cuándo exactamente España debería entrar en la guerra, que fue cuatro años después de que arrancase. Eso lo barajamos muy bien y nos reportó ganancias territoriales muy importantes e influencia".

De esta forma, por ejemplo, "recuperamos la Florida, que se la habían quedado los británicos, y todo el Golfo de México. A través de Bernardo de Gálvez conseguimos el control sobre el Misisipi, que era la gran autopista interior de Estados Unidos, por donde se suministraba a los rebeldes". Aún hay más: "A raíz del debilitamiento británico, recuperamos todos los territorios de Centroamérica donde se habían instalado, la isla de Menorca, que era británica en aquel momento, y finalmente conquistamos Uruguay". En definitiva, "España iba desde Cabo de Hornos hasta Alaska en el Pacífico, y por el interior de Estados Unidos controlaba hasta 2000 km".

Molist achaca a "una cierta ignorancia" esta ocultación deliberada del pasado hispano, aunque también señala el momento en el que "EEUU ambicionó los territorios españoles". Otra de las explicaciones sería que, tras el dominio de la lengua y la cultura de los descendientes de aquella cultura británica de la época, prefieren resaltar lo que venía de Inglaterra".

¿Quién era ‘el español’?

Jordi Ferragut.

Se inspira en la figura del menorquín Jaume Ferragut o Jorge Ferragut, el único español que luchó junto a los norteamericanos contra la ocupación británica, el "gran héroe olvidado de la Guerra de Independencia de Estados Unidos". "Es un personaje realmente aventurero y sigo su trayectoria. Nos presenta la España de su tiempo y otros puntos claves como Jamaica, La Habana o EEUU. Siente un gran deseo de venganza que hace que salga de su Menorca natal y se vaya a luchar contra ellos en Estados Unidos. Como agente del rey, estuvo haciendo labores de espionaje y pasaba armas y todo tipo de suministros a los rebeldes. Después, fue el único español que luchó bajo bandera americana y lo hizo de manera muy versátil, como capitán de barco, como capitán de artillería y como comandante de caballería". Farragut fue apodado "el español": "Creo que lo llevó con orgullo, aunque terminó sus días siendo americano", dice Molist.

Su hijo, David Farragut, fue un héroe de la siguiente guerra, de la de Secesión. "Fue el primer almirante de la historia naval norteamericana, nombrado por Abraham Lincoln. Tiene calles y monumentos por todo el país. Su padre, sin embargo, no tiene ningún homenaje, algo que me toca el corazón".

Motín de Esquilache

La novela arranca en el año 1771, "tiempos de esplendor, pero también de sombras" para el imperio español. Con dieciocho años, Jaime abandona Menorca, ocupada por los británicos, para estudiar navegación en Barcelona. Quiere combatirles en el Caribe junto a las fuerzas de Carlos III para así vengar el daño que los ingleses hicieron a su familia. En Madrid conoce a Almudena, una mujer casada desesperada a raíz de la represión posterior al motín de Esquilache. Juntos emprenderán un viaje apasionante y repleto de peligros desde Cádiz a La Habana y EEUU. "Almudena es una española arquetípica del momento, muy religiosa, con brío y carácter. Creo que su viaje hacia América es una trama muy atractiva".

Mientras el imperio conquistaba territorios, en España se vivían fuertes contrastes. Molist refleja en estas páginas las diferencias que había entre Barcelona, "una ciudad fortificada y militarizada, con murallas, fosos y barbacanas, con la industria catalana resurgiendo" y Madrid "nobiliaria, alrededor de la corte del rey". "Era una época con pestes y hambrunas frecuentes. El pueblo de Madrid se levantó porque había hambre, el precio del plan se había doblado. Era una sociedad agrícola, con terratenientes importantes. Fueron momentos duros, pero también con momentos gloriosos, con Cádiz como el gran centro comercial hacia América", añade.

El libro defiende que la grandeza de un imperio no radica en sus gobernantes, sino en las gentes sencillas que lo sostienen. "En España, el rey lo controla todo. Desde la inquisición, que es un arma política, hasta la justicia. No había derecho de expresión, había mucho control. Nace un deseo de las libertades de las que hoy disfrutamos. El protagonista mira con interés los ideales democráticos de los revolucionarios americanos".

Jorge Molist 2018 obtuvo el Premio de Novela Fernando Lara con Canción de sangre y oro. Tras este galardón llegarían La reina sola (2021) y El latido del mar (2023).