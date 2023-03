Merche desvela cómo continúan las historias de sus grandes éxitos

Merche acumula éxito tras éxito desde hace más de 20 años. Nunca imaginó que habría llegado hasta aquí. La cantante gaditana asegura que siempre soñó con dedicarse a la música "hasta que sea viejita y se me caigan los dientes". "A lo Chavela Vargas, con su voz rasgada", añade. Y de seguir así -bromea- lo va a conseguir. Lo cierto es que mira para atrás y "ha llovido mucho".

Cuando se celebran cifras redondas (como este veinte aniversario en la música) se hace inevitable hacer balance. Sin embargo, a pesar de que "todo el mundo esperaba que lo celebrara con un recopilatorio" decidió sacar un disco de canciones inéditas. "Me gusta llevar la contraria", reconoce. No obstante, sí está plagado de guiños a las canciones más emblemáticas de su carrera.

Podríamos decir que nos contará las segundas partes, "cómo continúan algunas de esas canciones, cómo han envejecido y qué ha pasado con esas historias después de estos años". "No sabes la de gente que me ha preguntado por la María esa que te quitó el novio y me ha dicho: te tienes que vengar", dice entre risas. "Le deseo" tenía que estar, como estarán "Abre tu mente", "Cal y arena" o "Si te marchas".

Una y otra vez

El primer capítulo de esta serie de canciones inéditas que compondrán el disco de Merche y que iremos conociendo en los próximos meses es "Una y otra vez". En este caso, el guiño es para "No me pidas más amor". "Siempre pensé que el ‘capítulo 1’ tenía que ser con el primer single del primer disco, que además me dio muchísimas satisfacciones", explica durante la entrevista para Libertad Digital.

Es de esas canciones "que conoce todo el mundo". Y ahora lo que ha hecho es "darle una vuelta a esa historia, en la que al principio lo que contaba era que que yo lo quería como amigo y él quería algo más". "A todos nos ha pasado alguna vez que se da la vuelta a la tortilla", reconoce. "Me lo encuentro en una discoteca y los años pues hacen que que esa atracción, que no hubo en un primer momento, sí surgiera esta vez".

El reto de imitar

Merche no se pone límites, aunque sí ha buscado el momento idóneo para enfrentarse al reto de imitar. Y es que ha participado en la décima edición del programa Tu cara me suena que se emitirá próximamente en Antena 3. "Siempre decía que no", afirma, "porque yo no he imitado en mi vida". "Pensaba: no sé ni por dónde empezar", reconoce, "me daba vértigo".

Pero terminó queriendo enfrentarse a sus miedos y dijo "sí". "Es un programa muy, muy duro, y muy exigente", asegura, "hay unos profesionales como la copa de un pino y tienes que estar a la altura". Esa presión, se unía además "a la falta de tiempo que tienes". Has sido 16 semanas dedicadas a este proyecto.

Aunque no ha podido desvelarnos ninguno de los personajes a los que el caprichoso pulsador le ha obligado a imitar, sí tenemos algunas pistas. Y sabemos que uno de ellos es un hombre. "Yo me parto, me río mucho", dice, "porque tenía la falsa ilusión y siempre lo decía con mis amigos, que si yo hubiera sido un chico creo que yo hubiera sido mono".

Pero nada más lejos de la realidad. O eso al menos es lo que asegura Merche. "Horroroso, horroroso", exclama. "Me han tocado unos personajes tan diferentes a mí, tan distintos a mi forma de cantar, a mi forma de describir, de expresarme... Lo más complicado ha sido el ejercicio de contención", añade. "No os lo perdáis porque os lo vais a pasar de miedo".