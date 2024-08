Así se empieza un disco: veinte arranques inmejorables

2 / 20

“Sunday Morning”, The Velvet Underground & Nico (The Velvet Underground & Nico, 1967)

El disco de la banana comienza con este delicado, sugestivo e inquietante tema acreditado a Lou Reed y a John Cale, y en el que la alemana Nico, empotrada en la banda por sugerencia/instigación de Andy Warhol, hace los coros. “Watch out”, reza el estribillo, “the world’s behind you, / there’s always someone around you who will call, / It’s nothing at all…”. Un arranque apropiadísimo para un disco de sexo, drogas –y más drogas, y más drogas…– y rock&roll.