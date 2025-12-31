Mariah Carey hace historia: su clásico navideño ocupa el primer puesto en 22 años distintos

Mariah Carey ha vuelto ha hacer historia en la música. Su icónico tema navideño, All I Want for Christmas Is You, ha superado su propio récord en el Billboard Hot 100 al sumar 22 semanas en el primer puesto, consolidándose como un fenómeno recurrente en la temporada festiva estadounidense. Este logro coloca a la cantante como la artista que ha ocupado el primer lugar del Hot 100 en 22 años distintos, un récord sin precedentes en la historia de la lista.

Durante la semana del 19 al 25 de diciembre, la canción registró 70,6 millones de reproducciones y 5.000 descargas vendidas en Estados Unidos, según datos de Luminate citados por Billboard. Tres semanas antes, Carey había superado el hito de 19 semanas en la cima, compartido previamente por Shaboozey con A Bar Song (Tipsy) y por Lil Nas X junto a Billy Ray Cyrus con Old Town Road.

El fenómeno de la canción no se limita al Hot 100. All I Want for Christmas Is You también domina la lista Holiday 100 de Billboard, liderándola durante 71 semanas de las 79 totales desde su creación en 2011. Esto la convierte en el tema navideño más influyente y persistente de esta encuesta, reafirmando la canción como un clásico imprescindible durante la temporada navideña.

Un símbolo de la Navidad

Lanzada en 1994 dentro del álbum Merry Christmas, Carey decidió en ese momento crear un disco navideño cuando ya era una estrella consolidada de la música. En palabras de la propia cantante, la composición de All I Want for Christmas Is You fue un "feliz accidente", inspirado en recuerdos de su infancia y su amor por la Navidad. La cantante relató que comenzó a trabajar en la canción sola, en una pequeña casa en el norte del estado de Nueva York, plasmando en el teclado la esencia de la época festiva que la acompañaba desde niña.

Con el paso de los años, el tema se ha convertido en un símbolo de las festividades y en un referente cultural que cada diciembre vuelve a las listas más escuchadas a nivel global, a pesar de que han pasado más de tres décadas desde su lanzamiento. Su vigencia ha influido en otros artistas que han seguido su ejemplo, lanzando discos navideños en plena etapa de éxito profesional, como Kylie Minogue o Justin Bieber.

Mariah Carey, apodada como la "reina de la Navidad", continúa dominando el panorama musical durante estas fechas, y su legado se refuerza con cada temporada festiva. La combinación de una melodía pegadiza, letras festivas y su inconfundible voz han permitido que All I Want for Christmas Is You siga siendo relevante y celebrada tanto por nuevas generaciones como por los fans de siempre.