Alejandro Sanz ajusta cuentas con 'El País'

Movistar Plus está emitiendo en la actualidad una serie documental sobre la vida y obra musical del cantante Alejandro Sanz. En "Cuando nadie me ve", el madrileño de origen gaditano repasa algunos de los episodios que más le han marcado en lo personal y en lo artístico.

Uno de esos momentos tiene que ver con las críticas que recibió antes de convertirse en una estrella mundial. "¿Recuerdas un medio especialmente duro?", le preguntan a la mánager del cantante. "Por supuesto, pero no te lo voy a decir", responde Rosa Lagarrigue. El espectador no se queda con la curiosidad porque, a renglón seguido, el entrevistador le advierte a Sanz de que le va a leer algunas de las referencias más negativas que se publicaron sobre él en prensa. "Esto es del diario El País", le informa. Con una sonrisa sarcástica, el cantante responde: "¿El País? Qué raro…".

Alejandro Sanz escucha con rostro serio todas las andanadas de Prisa contra su trabajo. "Esto es sólo un fragmento. Unos temas sin un ápice de riesgo, composiciones sencillas y con escasa variedad tímbrica, que funcionan por su simplicidad. Para bien o para mal, Alejandro Sanz ha escogido un camino que lleva a las superventas millonarias, pero que a cambio le obliga a abandonar otros aspectos creativos mucho más interesantes y que le podrían otorgar un cierto crédito como algo más que carne de póster de dormitorio. La fórmula del estribillo y la temática romanticona y simplista funciona, cuando lo único que se pide es un producto fácil y sin más complicación que una melodía, con unos toques de guitarra para encubrir una personalidad blanda".

El País responde

Terminado el listado de reproches publicados por el diario del Grupo Prisa, el músico español con más galardones internacionales (4 premios Grammy y 24 Grammy latinos) responde, parafraseando a Gustavo Adolfo Bécquer: "Yo podría contestar, ahora que ya ha pasado el tiempo… ¿qué es simplicidad? Y tú me lo preguntas mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Simplicidad eres tú".

En la crítica que El País ha publicado sobre el documental de Sanz se hace mención a este momento aunque olvidando mencionar que ellos son coprotagonistas de la historia. Textualmente, el periódico publica el siguiente párrafo:

"El cantante aprovecha para acordarse de aquellos críticos a los que no les gusta nada lo que hace, que le han llamado simple —"¿y tú me lo preguntas? Simplicidad eres tú"— y de paso se queja de los algoritmos y de la parte más fría de la industria de la música, esa parte poblada de hombres de negocios que han hecho del Excel una extremidad más de sus cuerpos".

Conviene decir que a la periodista de El País no le ha terminado de convencer la serie documental. Ya en el título de la crítica se intuye el tono por dónde va a ir la crónica: "Cuando nadie me ve, el quiero y no debo de Alejandro Sanz". Y en la entradilla del texto sentencia: "La serie es agradable, porque Sanz es un tipo muy simpático, autor de parte de la banda sonora de nuestras vidas, pero no mete el dedo en la llaga porque para eso es cosa y obra suya".