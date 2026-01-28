Netflix anuncia una miniserie de ficción sobre el caso de Marta del Castillo con el respaldo de su familia

Netflix ha anunciado este miércoles que comenzará próximamente en Sevilla el rodaje de una miniserie de ficción inspirada en el caso de Marta del Castillo, uno de los sucesos más mediáticos de la historia reciente de España. El proyecto, aún sin título oficial, contará con el apoyo de la familia de la joven sevillana, desaparecida y asesinada en 2009, cuyo cuerpo nunca fue localizado.

La miniserie estará producida por Bambú Producciones, en colaboración con La Claqueta PC, y adaptará a la ficción los hechos que sacudieron hace ahora 17 años. Detrás del proyecto se encuentra Ramón Campos, responsable de algunas de las producciones de true crime más reconocidas del panorama nacional, como El caso Asunta, El caso Alcàsser o La viuda negra.

Aunque por el momento se desconocen detalles como el reparto o la fecha de estreno, Netflix subraya que la serie abordará el caso desde una perspectiva narrativa, recreando tanto los acontecimientos como el impacto social y mediático que rodeó la desaparición de Marta del Castillo.

Debido a las graves polémicas que se han sucedido en los últimos años con la recreación de asesinatos y desapariciones en un formato de mini series, la plataforma insiste en que el proyecto se desarrolla con el respaldo completo de la familia, un aspecto muy importante dada la carga emocional y la relevancia pública del suceso.

Marta del Castillo tenía 17 años cuando desapareció el 24 de enero de 2009 tras salir de su casa para encontrarse con su expareja, Miguel Carcaño. Días después, él confesó haberla asesinado, aunque ofreció múltiples versiones contradictorias sobre lo ocurrido y sobre el paradero del cuerpo. En 2012 fue condenado a 21 años y tres meses de prisión, pero la ausencia de los restos de la joven ha mantenido el caso envuelto en incógnitas.

Netflix ya se acercó a esta historia en 2021 con la docuserie ¿Dónde está Marta?, que repasaba la investigación, las declaraciones del asesino confeso y la incansable búsqueda de la familia. Ahora, con esta nueva miniserie de ficción, la plataforma vuelve a poner el foco en un caso que 17 años después sigue muy presente en Sevilla y en toda España.