Desafío a Urtasun: el Premio Nacional de Tauromaquia se fallará en Santander el 8 de abril

La Fundación Toro de Lidia ha emitido un comunicado en el que anuncia que la carrera por el Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente al año pasado ha comenzado y la fecha en la que se fallará en Santander: el próximo miércoles 8 de abril. El ente que nació en defensa de la tauromaquia ha publicado las bases de un premio que recuperaron varias CCAA y el Senado después de que en mayo de 2024 el Gobierno de Pedro Sánchez decidiera suprimir este galardón por cuestiones ideológicas.

El ministro Ernest Urtasun impuso sus creencias antitaurinas y eliminó el premio del resto de Premios Nacionales que entrega el Ministerio de Cultura. Sin embargo, el ministro de extrema izquierda pinchó en hueso porque el testigo recogido por el Senado, la Fundación Toro de Lidia y las CCAA de Madrid, Andalucía, Cantabria, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón entregó ex aequo el Premio Nacional de Tauromaquia de 2024 el 11 de febrero de 2025 al cineasta Albert Serra, por su premiada película Tardes de Soledad, protagonizada por Roca Rey, y a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL).

En la nota de prensa, la Fundación Toro de Lidia, impulsora de la entrega de este Premio hasta que vuelva a entregarlo el Gobierno de España, señala que el Premio Nacional de Tauromaquia "se otorgará como recompensa y reconocimiento a la meritoria labor del galardonado en el ámbito de la cultura taurina, puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra o actuación hecha pública o representada durante el año previo al de cada convocatoria, o, en casos excepcionales, debidamente motivados, como reconocimiento a una trayectoria profesional".

Destacan que "los criterios para la concesión del Premio son la calidad de las obras o actividades reconocidas, su carácter innovador y su significación como aportación sobresaliente a la vida cultural y artística española". También explica que "la dotación económica del mismo será de 30.000 euros, el mismo importe que el correspondiente a los Premios Nacionales de Cultura". Además, recuerdan desde la Fundación Toro de Lidia que "las candidaturas al Premio Nacional de Tauromaquia podrán ser presentadas por los miembros del Jurado o por las entidades, centros, instituciones o profesionales relacionados con la tauromaquia, mediante propuesta razonada, dirigida al presidente de la Fundación Toro de Lidia a la siguiente dirección de correo electrónico: proyectos@fundaciontorodelidia.org".

Este año la Ciudad Autónoma de Melilla se ha sumado al Senado, la Junta de Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Gobierno de Aragón, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Junta de Extremadura, Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León para entregar el Premio Nacional de Tauromaquia 2025 en la Cámara Alta con fecha por determinar.