Samuel Navalón, triunfador de la Feria de Fallas 2026

La Feria de Fallas 2026, la primera en plaza de primera categoría de la temporada taurina en España, acaba de concluir. El ciclo, que comenzó el sábado 7 de marzo con una novillada sin picadores concluyó el pasado jueves 19 de marzo con un encierro Núñez del Cuvillo para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Juan Ortega. Tras tres novilladas, una corrida de rejones y seis corridas de toros la Diputación de Valencia, propietaria del coso de la calle Xátiva de la ciudad del Turia ha fallado sus premios.

La de 2026 ha sido una feria en la que ha habido grandes actuaciones y numerosos triunfos. Han salido por la puerta grande los matadores de toros Samuel Navalón y Marco Pérez, el rejoneador Diego Ventura y el novillero con picadores Julio Norte. Otros toreros con actuaciones destacadas han sido David de Miranda, Víctor Hernández, Emilio de Justo y Tomás Rufo. Este último protagonizó un encontronazo con la autoridad durante el mano a mano con Borja Jiménez al no concederle las orejas en sus dos primeros toros. En el apartado ganadero han destacado el encierro de Santiago Domecq y el de Victoriano del Río.

La Diputación de Valencia ha declarado por unanimidad triunfador de la Feria de Fallas 2026 al torero valenciano Samuel Navalón por su actuación en la corrida de toros del 14 de marzo en la que compartía cartel con Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey frente a un encierro de Victoriano del Río. Navalón, que reaparecía esa tarde tras la cornada sufrida en el cuello que le tuvo entre la vida y la muerte a finales de la temporada taurina 2025, cortó una oreja en cada toro dejando una gran impresión. El doble trofeo le permitió salir por la puerta grande del coso de la calle Xátiva. Navalón, además, ha sido elegido como el autor de la mejor faena de matador de toros por la realizada a Tallista, sexto toro del festejo de su reaparición, el mejor toro de la feria.

El resto de triunfadores han sido el rejoneador Diego Ventura, el novillero Julio Norte, Tallista, el toro de Victoriano del Río; la ganadería de Santiago Domecq y el banderillero Curro Javier ha sido destacado como el mejor subalterno. Con la conclusión de la Feria de Fallas termina el invierno taurino y nos adentramos en la primavera en la que están los dos grandes puertos de montaña de la campaña: la Feria de Abril de Sevilla y la de San Isidro de Madrid, que están a la vuelta de la esquina.

En la plaza de toros de Valencia la próxima cita es la novillada por la festividad de la Virgen de los Desamparados el 9 de mayo. Se lidiarán novillos de Chamaco para Alberto Donaire, Félix San Román e Ignacio Garibay. Además el empresario del coso valenciano y de Las Ventas, Rafael García Garrido, ha dicho que están trabajando para anunciar lo más pronto posible los festejos que compondrán la feria de julio.

Lista de triunfadores de la Feria de Fallas 2026