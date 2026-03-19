OneToro presenta TorSlam, el nuevo 'fantasy' taurino que te permitirá jugar a ser apoderado

El canal por streaming taurino OneToro anunció hace unos días que televisaría ocho festejos desde la Real Maestranza de Caballería de Sevilla de la Feria de Abril 2026. Esas siete corridas y una novillada con picadores que OneToro retransmitirá desde la capital andaluza se suman esta temporada que acaba de comenzar a los de Castellón, Valencia, Villaseca de la Sagra y Arlés y abrían la puerta a sumar alguno más desde Sevilla y otras ferias que están por anunciar.

Además, OneToro ha lanzado una nueva herramienta para convertir "cada festejo en una experiencia interactiva", explican en una nota de prensa. Aseguran que este nuevo producto es "un paso más en la innovación dentro del mundo del toro". Se trata de ToroSlam, la "mayor liga taurina interactiva" o lo que en el mundo del fútbol y del deporte se conoce como fantasy. En este caso, ToroSlam "permite al aficionado convertirse en protagonista" ya que "podrá apoderar a sus propios toreros, elegir ganaderías y gestionar su cartel festejo a festejo, sumando puntos en función del rendimiento real en la plaza". "Además, el usuario podrá comprar y vender toreros y ganaderías, creando una experiencia dinámica y estratégica a lo largo de la temporada", insisten desde OneToro.

El formato permite que a lo largo de la temporada taurina "cada día, los usuarios podrán hacer su quiniela y elegir su torero del día para ganar dinero virtual, que podrán reinvertir en mejorar su cartel", destacan en la nota de prensa. Añaden que "una de las grandes apuestas de ToroSlam es su seguimiento en tiempo real" porque "la aplicación cuenta con un histórico que se actualiza con lo que ocurre en cada festejo, incluyendo comentarios en directo, datos de interés y trofeos al momento, ofreciendo una experiencia informativa sin precedentes para el aficionado".

ToroSlam está disponible para todo el mundo en los sistemas Android y Apple y se trata, según sus creadores, de una herramienta clave para acceder a información detallada sobre los festejos y los toreros, funcionando como una gran base de datos que permite al aficionado seguir el desarrollo de la temporada de forma dinámica y completa con más de 172 toreros, 115 ganaderías y 21 plazas integradas en el sistema".

En la nota de prensa recuerdan que "esta innovadora idea fue presentada por OneToro en enero de 2024 durante la gala oficial de presentación de la temporada. Desde entonces, el equipo ha trabajado durante más de dos años en la recopilación y análisis de datos para garantizar una base sólida y rigurosa que esté a la altura de una aplicación de este nivel". También que "con este lanzamiento, OneToro refuerza su apuesta por la digitalización y la interacción, acercando la tauromaquia a nuevas generaciones y ofreciendo al aficionado una forma nueva de disfrutarla: más participativa, más estratégica y más emocionante que nunca".