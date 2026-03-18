En menos de 24 horas se ha desmoronado la temporada taurina en Zaragoza. La última plaza de primera categoría en España que celebra su feria parecía que iba a contar con una nueva empresa gestora tras un polémico pliego de condiciones por parte de la Diputación de Zaragoza que había sido llevado ante la Justicia por varios empresarios taurinos y la patronal Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET).

El pasado martes se filtró el contenido del sobre que la UTE de Toño Matilla, Ramón Valencia y Jesús Mena en el que se esbozaba una temporada en la capital aragonesa con un doblete de Morante de la Puebla en la Feria del Pilar. Parecía que el exempresario de Sevilla, Valencia, y el hombre fuerte del toreo en la sombra, Matilla, iban a conseguir la concesión de la importante plaza de toros zaragozana y organizarían las Ferias de San Jorge y del Pilar, pero este miércoles todo ha cambiado.

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha declarado nulo en pleno derecho el procedimiento de licitación, y de los polémicos pliegos de condiciones que estaban recurridos, de la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza. Un coso perteneciente a la Diputación de Zaragoza controlada por el PSOE.

Fue el empresario de Las Ventas y de Valencia, Rafael García Garrido, quien presentó el primer recurso contra el pliego que fue desestimado por el mismo tribunal que hoy sí ha dado la razón a los empresarios Alberto García de Tauroemoción y Víctor Zabala de Pueblos del Toreo. Ahora, la Diputación socialista de Zaragoza tendrá que redactar un nuevo pliego de condiciones a la mayor brevedad para que se puedan dar toros por la Feria de San Jorge el próximo 23 de abril, algo que parece muy complicado.

Así era la temporada de Zaragoza de la UTE de Matilla, Valencia y Mena

Feria de San Jorge

Jueves 23 de abril. Toros de Montalvo para Miguel Ángel Perera, Borja Jiménez y Cristiano Torres

Sábado 25. Toros de Torrealta para Sebastián Castella, Daniel Luque y Aarón Palacio

Feria del Pilar