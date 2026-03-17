La apuesta por los toros de Telemadrid: televisará San Isidro y la Copa Chenel al completo

La temporada taurina comienza este domingo en Las Ventas con una corrida de Cuadri, uno de los hierros favoritos de la afición de Madrid, pero en el resto de la Comunidad de Madrid lleva desde principios del año con festejos en distintas localidades como Valdemorillo. En la región madrileña la afición a la tauromaquia se ha demostrado con los buenos datos de audiencia que tienen los festejos que se televisan en Telemadrid.

Los datos de audiencia de los toros en Telemadrid en 2025 han apremiado en esta temporada al ente público a redoblar su apuesta por la tauromaquia. Desde la televisión pública madrileña aseguran que "las retransmisiones registraron una media de 127.000 espectadores y un 11,9% de cuota de pantalla, situando a Telemadrid como la segunda cadena más vista en Madrid durante su franja de emisión". Esta apuesta en 2026 implica que además de las 28 corridas de la Feria de San Isidro y la Goyesca del 2 de mayo también se va a televisar la Copa Chenel al completo (13 corridas de toros) y otras tres del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid.

En una nota de prensa, el director de Antena de Telemadrid, Ramón Camblor, ha dicho que desde el ente se "ha apostado desde el principio por la Copa Chenel. Es importante para estar vinculados con las futuras figuras del toreo". También que tienen "multitud de programas vinculados con los eventos culturales, gastronómicos e históricos de los pueblos de la Copa Chenel, y es una oportunidad más para que las cámaras de Telemadrid visiten esos lugares bonitos y preciosos de nuestra Comunidad".

Camblor añade que "los datos que proporcionan las retransmisiones taurinas son muy buenos y van creciendo cada año. No solamente a nivel de audiencia vemos un incremento, sino que también observamos que los aficionados taurinos se van incrementando con las nuevas generaciones". Desde la Fundación Toro de Lidia su presidente, el ganadero Victorino Martín, ha agradecido el trabajo de Telemadrid estas últimas temporadas: "La presencia de Telemadrid ha sido muy importante para la celebración de la Copa Chenel. La repercusión tanto para los toreros como para los ganaderos es incalculable".

Este 2026 las principales ferias que se han celebrado, como Castellón, o que están en su ecuador, como Valencia, se han televisado en parte por OneToro y À Punt. Canal Extremadura también ha televisado festejos, al igual que Castilla-La Mancha Media. Telemadrid televisará los festejos antes citados y OneToro y Canal Sur se han repartido la Feria de Abril de Sevilla. Muchos aficionados van a poder seguir la temporada taurina desde el sillón de su casa.