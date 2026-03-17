Los toros que se lidiarán en la Feria de Sevilla se van a exhibir días antes en la Real Venta de Antequera

El nuevo empresario de la Real Maestranza de Caballería, José María Garzón, va a cumplir una de las demandas de los aficionados a los toros sevillanos que venían reclamando desde hace años: mostrar las corridas que se lidiarán durante la Feria de Abril en la Real Venta de Antequera. Este martes, Garzón ha presentado el cartel y las ganaderías que se van a exhibir casi cuarenta años después junto al alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, y otras autoridades en este recinto a las afueras de la capital andaluza en el barrio de Bellavista.

📸 Galería de imágenes del acto de presentación de la vuelta de los toros a la @realventadeantequera con la presencia del Alcalde del @ayto_sevilla, José Luis Sanz; la artista, Beatriz Zamora (sigue) pic.twitter.com/TI26IHsUqe — lancesmaestranza (@LancesMaestranz) March 17, 2026

No todos los toros que se van a lidiar en el Domingo de Resurrección y la Feria de Abril van a ser mostrados en este emblemático recinto. Solo se van a mostrar las reses de las ganaderías de Miura, La Quinta, Núñez del Cuvillo, Hnos. García Jiménez, Fuente Ymbro, Juan Pedro Domecq, Talavante, El Capea y Alcurrucén. El cartel que anuncia esta exhibición es obra de la artista sevillana Beatriz Zamora.

Lances de Futuro

Desde Lances de Futuro destacan que el emblemático recinto que dirige en la actualidad el empresario Daniel de la Fuente "ha sufrido una adaptación integral para recuperar la actividad taurina con una serie de obras, comederos y puertas nuevas". En el acto, el empresario de la Maestranza y otras plazas de toros como Córdoba, Santander, Torrejón de Ardoz, Cáceres y, todavía, Málaga, José María Garzón, ha agradecido el "gran esfuerzo" por todas las partes para que se recupere esta tradición. Otra de las novedades de esta temporada en Sevilla es que el canal temático OneToro y la televisión pública andaluza, Canal Sur, se van a repartir la retransmisión de festejos desde la Real Maestranza de Caballería a lo largo de esta temporada.

Garzón ha dicho que "después de 40 años vuelven los toros a este espacio emblemático, donde se viva la Fiesta y Sevilla recupere esta tradición de ver esas corridas. Es un motivo de alegría para todos los aficionados". El empresario sevillano ha explicado que la Real Venta de Antequera "contará con una buena conexión en autobús, se expondrán 9 corridas de toros y todo compaginado con distintas actividades como tentaderos. Además la entrada será gratuita para colegios por la mañana". En el acto ha intervenido también el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha dado las gracias a Garzón por recuperar la Real Venta de Antequera. El alcalde ha dicho: "Gracias por recuperar esta tradición de muchos años. Es recuperar la historia taurina de la ciudad de Sevilla".

Desde Lances de Futuro cuentan que los toros que se lidiarán en la temporada taurina de Sevilla en la Real Venta de Antequera se van a exhibir desde el miércoles 8 al domingo 19 de abril de 12:00 a 20:00 mientras que del lunes 20 al viernes 24, coincidiendo con la Feria de Abril, será de 12:00 a 18:00 horas. El acceso contará con una entrada general de 10 euros, mientras que los jóvenes de entre 15 y 20 años podrán acceder por 5 euros y los niños hasta 14 años tendrán entrada gratuita. Habrá puntos de venta habilitados en la propia Real Venta de Antequera y en las taquillas de la Plaza de Toros de Sevilla.

Todos los carteles de la Feria de Sevilla