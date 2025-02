España busca su propio camino en el aumento de la inversión en Defensa. Un camino que cada vez parece más distanciado del resto de los países socios de la OTAN. Mientras el resto debate sobre el nuevo porcentaje mínimo del PIB que hay que destinar a la inversión a Defensa, el Gobierno español se mantiene en sus trece de continuar su propio camino para alcanzar el ya viejo límite del 2 por ciento para el año 2029.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo ha dejado muy claro este jueves en la cumbre de la OTAN con ministros de la materia que se está celebrando en Bruselas. "España es un país que no necesita recibir lecciones de nadie porque sabemos lo que tenemos que hacer", ha dicho, tras lo que ha insistido en algo que no es nuevo para ella, mantener que el compromiso con la Alianza Atlántica es algo que va más allá de un porcentaje de inversión.

"España es un socio serio, fiable y responsable, que cumple con sus compromisos y que contribuye con cerca de 4000 militares desplegados en distintas misiones de seguridad y disuasión (…) invertir en paz es invertir en seguridad. No se puede sintetizar interesadamente y hablar solo de gasto armamentístico porque invertir en defensa es mucho más. Es defender valores y una sociedad justa", ha dicho Robles.

Un planteamiento que el Gobierno español viene manteniendo en las últimas semanas, sobre todo después de que Mark Rutte viniera a nuestro país hace 15 días para tirar de las orejas a Pedro Sánchez. Y es que, según las proyecciones de la OTAN, a falta de datos oficiales en uno o dos meses, España fue el aliado de la OTAN que menos invirtió en Defensa en 2024, tan sólo el 1,29 por ciento de su PIB, muy lejos del viejo 2 por ciento comprometido para ese año.

Esto, en un momento en el que los países de la OTAN debaten la posibilidad de un límite por encima del 3 por ciento para la inversión en Defensa. Un nuevo compromiso que se debe tomar en la Cumbre de La Haya (Países Bajos) del próximo mes de octubre. Y que, según las primeras filtraciones, habría que cumplir para el año 2030. La previsión actual de España es llegar al 2 por ciento en 2029, solo un año antes.

Una posición española que queda fijada sólo 24 horas después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, apremiara ayer a los socios de la OTAN que están más lejos de ese 2 por ciento a solucionarlo este año. "Estamos seguros ahora, nuestra disuasión y defensa es fuerte en este momento, pero no en cuatro o cinco años si no tomamos algunas decisiones difíciles este año (...) Los que aún no están en el 2 por ciento, por favor, lleguen antes del verano", dijo.

Un Rutte que este mismo jueves ha insistido en mantener que los cálculos de la OTAN dicen que los países socios no podrán defenderse de Rusia o China en 5 años si no disparan su inversión en Defensa y que es necesario aumentar la producción de la industria de Defensa de los países aliados para intentar compensar que Rusia o China tengan cadenas de producción mucho más rápidas.