La OTAN inicia un ejercicio en la costa portuguesa para explorar "innovaciones tecnológicas y sistemas no tripulados"

El ejercicio REPMUS/Dynamic Messenger 25 ha comenzado este lunes frente a la costa atlántica de Portugal y ha reunido a países aliados para avanzar en la integración de sistemas no tripulados.

Desde el Mando Marítimo Aliado (MARCOM) señalan que el ejercicio combina REPMUS (Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems), el "principal evento mundial de robótica marítima y tecnologías no tripulada", con Dynamic Messenger, parte de la iniciativa de la OTAN de experimentación operativa continua.

El objetivo de estos ejercicios es el de ayudar a los Aliados a ser capaces de poder suministrar sistemas de tecnología no tripulada a las fuerzas navales con rapidez en aquellos entornos operativos más importantes.

"Al combinar la serie REPMUS con el entorno operativo de Dynamic Messenger, reforzamos los objetivos principales de ambos ejercicios al tiempo que brindamos a la OTAN, sus aliados y socios una oportunidad única para explorar las últimas innovaciones tecnológicas y sistemas no tripulados", ha señalado, Julio Hernández, Capitán de Navío de la Armada Española y Adjunto al Jefe de Estado Mayor de Ejercicios en Marcom.

En este ejercicio participan 22 naciones aliadas y se han sumado observadores de otros 13 países "lo que subraya la profundidad de la cooperación internacional", según explican desde el Marcom. Por otro lado, en la edición de este año se abarcarán diferentes áreas como la protección de infraestructura submarina crítica o la lucha contra vehículos y buques no tripulados multidominio.

EEUU y Portugal

En una nota de prensa del Marcom se indica que submarinos de la Armada de Estados Unidos y la Armada de Portugal ya han realizado entrenamientos conjuntos como parte del Dynamic Messenger/REPMUS 2025.

In waters off Portugal, submarines from the 🇺🇸 United States and 🇵🇹 Portuguese navies joined forces for #DynamicMessenger25/REPMUS 2025, sharpening #NATO's undersea edge with ASW training & trials of unmanned systems. Read more: https://t.co/B9dFc0NLYe #WeAreNATO #DYMS25 pic.twitter.com/QjxJc9d7NH — NATO Maritime Command (@NATO_MARCOM) September 16, 2025

En concreto, el USS New Mexico (SSN 779) estadounidense y el NRP Tridente (209PN) portugués realizaron entrenamiento ASW (guerra anti submarina) junto a la fragata portuguesa NRP Francisco de Almeida (F334) y el buque NRP Setubal (P363).

"Este entrenamiento y la experimentación operativa encarnan la innovación y demuestran cómo los Aliados pueden integrar submarinos con plataformas no tripuladas para lograr una ventaja operativa", ha señalado un Comandante de submarinos de la OTAN.