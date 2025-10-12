Última hora del 12-O: Sonoro abucheo a Sánchez pese a su nuevo intento de llegar a la vez que el Rey

Da comienzo el izado de bandera bajo la mirada de los Reyes y las autoridades del palco.
Esta vez, el presidente del Gobierno ha intentado evitar los abucheos esperando dentro del coche varios minutos, detrás de la tribuna real y de una de autoridades. Así ha intentado acompañar su llegada con la del Rey. La artimaña no le ha ahorrado los silbidos.
Sánchez ha sido abucheado por una multitud agolpada desde la plaza de Cibeles en el día de la Hispanidad, 12 de octubre de 2025.
Los Reyes han comenzado a saludar a los ministros con la incorporación de la infanta Sofía.
La retransmisión de RTVE bajó el sonido ambiente con la llegada del presidente. Los abucheos continúan en la llegada del Rey, dirigidos al presidente del Gobierno, que recibe a los monarcas junto a otras autoridades.
Como era de esperar, el presidente del Gobierno, que ha llegado instantes antes que el Rey, ha sido recibido con sonoros abucheos.
En la tribuna de autoridades, los Ministros esperan a Pedro Sánchez y a los Reyes de España
"Tenemos que celebrar lo que somos como nación", ha señalado el alcalde de Madrid. De igual manera ha añadido que "somos una de las grandes naciones a lo largo de la historia".
Formación del Batallón de Honores antes del arranque del desfile y del izado de la bandera de España.
Barones autonómicos y dirigentes del PP también están entre los que ya han llegado, a la espera de Sánchez y del Rey. No es el caso de Santiago Abascal, que ya anunció que lo vería "en la calle".
Diana Morant, Sara Aagesen y Óscar López han sido de los primeros ministros de Sánchez en llegar. La tribuna de autoridades comienza a llenarse.
Una hora antes del desfile, el ambiente en Cibeles era espectacular.
El presidente del Gobierno probablemente tendrá que enfrentarse de nuevo a silbidos y abucheos a su llegada al desfile, un momento que en otras ocasiones ha tratado de evitar con tretas como llegar a la vez del Rey. En esta ocasión, el 12-O llega envuelto de informes de la UCO con nuevas pruebas sobre la corrupción del PSOE.
La Princesa de Asturias lucirá por tercer año consecutivo uniforme militar. En esta ocasión, llevará el uniforme de gala del Ejército del Aire y el Espacio, tras su ingreso a principios de septiembre en la Academia General del Aire (AGA).
La Formación Mirlo utiliza los nuevos aviones de turbohélice Pilatus PC-21 que centralizan la formación de vuelo en la Academia General del Aire. Se trata del mismo avión con el que en los próximos meses debe aprender a volar la heredera de la Corona.
Una de las novedades de la jornada es el estreno de la Formación Mirlo. Se trata de la nueva patrulla acrobática del Ejército del Aire y el Espacio que sustituye a la Patrulla Águila tras darse de baja los cazas C101.
El acto central del 12-O se iniciará en torno a las 11.00 horas, cuando está previsto que lleguen los Reyes de España. El recorrido del desfile será por el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, empezando junto a la Glorieta de Carlos V y concluyendo en la plaza de Colón.
El componente terrestre de la parada militar contará con 162 vehículos, incluyendo carros de combate Leopardo 2E, vehículos Uro Vamtac, radares y unidades NRBQ. Además, desfilarán 229 caballos, 39 motocicletas y seis perros.
En el desfile de la Fiesta Nacional 2025 participan 3.847 efectivos de Fuerzas Armadas, Policía, Guardia Civil y servicios de emergencia. También 74 aeronaves y162 vehículos.