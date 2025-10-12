Menú

Última hora del 12-O: Sonoro abucheo a Sánchez pese a su nuevo intento de llegar a la vez que el Rey

El desfile con motivo del Día de la Hispanidad contará con 3.847 efectivos de Fuerzas Armadas, Policía, Guardia Civil y servicios de emergencia.

Comienza el izado de bandera

Da comienzo el izado de bandera bajo la mirada de los Reyes y las autoridades del palco.
La treta de Sánchez

Esta vez, el presidente del Gobierno ha intentado evitar los abucheos esperando dentro del coche varios minutos, detrás de la tribuna real y de una de autoridades. Así ha intentado acompañar su llegada con la del Rey. La artimaña no le ha ahorrado los silbidos.
Ayuso reprocha a Pedro Sánchez no incluir la bandera de España en un vídeo homenaje al 12 de octubre
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree qué Pedro Sánchez "ha decidido que no es el presidente de todos los españoles y alimenta la guerra de trincheras y de odios".
En declaraciones ante los medios de comunicación, antes de asistir a los actos del Día de la Fiesta Nacional, Díaz Ayuso ha valorado la ausencia de la bandera de España en el vídeo del presidente del Gobierno publicado hoy en redes sociales por este 12 de octubre.
"No es que le haya traicionado el subconsciente, que también. Es que él ha decidido que no es el presidente de todos los españoles y que España como Nación, como proyecto que somos, es lo menos importante para él. Está al sondeo, a la demoscopia, al guerracivilismo y abrir brechas entre españoles. Esto es una cuestión de paciencia hasta que podamos cambiar las cosas", ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Abucheos a Sánchez en la plaza de Cibeles de Madrid en el 12-O

Sánchez ha sido abucheado por una multitud agolpada desde la plaza de Cibeles en el día de la Hispanidad, 12 de octubre de 2025.
Los Reyes saludan a las autoridades que han acudido al evento

Los Reyes han comenzado a saludar a los ministros con la incorporación de la infanta Sofía.
Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía antes del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid.
Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía antes del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. | EFE
RTVE intenta camuflarlos

La retransmisión de RTVE bajó el sonido ambiente con la llegada del presidente. Los abucheos continúan en la llegada del Rey, dirigidos al presidente del Gobierno, que recibe a los monarcas junto a otras autoridades.
Abucheos para Sánchez

Como era de esperar, el presidente del Gobierno, que ha llegado instantes antes que el Rey, ha sido recibido con sonoros abucheos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. | EFE
Tribuna de autoridades

En la tribuna de autoridades, los Ministros esperan a Pedro Sánchez y a los Reyes de España
Ministros esperando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a los Reyes de España.
Ministros esperando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a los Reyes de España. | J. Arias Borque
José Luis Martínez-Almeida felicita a los españoles por el Día de la Fiesta Nacional

"Tenemos que celebrar lo que somos como nación", ha señalado el alcalde de Madrid. De igual manera ha añadido que "somos una de las grandes naciones a lo largo de la historia".
Batallón de Honores

Formación del Batallón de Honores antes del arranque del desfile y del izado de la bandera de España.

Batallón de Honores en la Fiesta Nacional.
Batallón de Honores en la Fiesta Nacional. | J. Arias Borque 
Feijóo también ya ha llegado

Barones autonómicos y dirigentes del PP también están entre los que ya han llegado, a la espera de Sánchez y del Rey. No es el caso de Santiago Abascal, que ya anunció que lo vería "en la calle".

Muchos ministros ya en la tribuna

Diana Morant, Sara Aagesen y Óscar López han sido de los primeros ministros de Sánchez en llegar. La tribuna de autoridades comienza a llenarse.

El recorrido, atestado de gente

Una hora antes del desfile, el ambiente en Cibeles era espectacular.

Otro mal trago para Sánchez

El presidente del Gobierno probablemente tendrá que enfrentarse de nuevo a silbidos y abucheos a su llegada al desfile, un momento que en otras ocasiones ha tratado de evitar con tretas como llegar a la vez del Rey. En esta ocasión, el 12-O llega envuelto de informes de la UCO con nuevas pruebas sobre la corrupción del PSOE.

Princesa Leonor

La Princesa de Asturias lucirá por tercer año consecutivo uniforme militar. En esta ocasión, llevará el uniforme de gala del Ejército del Aire y el Espacio, tras su ingreso a principios de septiembre en la Academia General del Aire (AGA).
El rey Felipe y la princesa Leonor antes del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid.
El rey Felipe y la princesa Leonor antes del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. | EFE
Aviones de turbohélice Pilatus PC-21

La Formación Mirlo utiliza los nuevos aviones de turbohélice Pilatus PC-21 que centralizan la formación de vuelo en la Academia General del Aire. Se trata del mismo avión con el que en los próximos meses debe aprender a volar la heredera de la Corona.
Estreno de la Formación Mirlo

Una de las novedades de la jornada es el estreno de la Formación Mirlo. Se trata de la nueva patrulla acrobática del Ejército del Aire y el Espacio que sustituye a la Patrulla Águila tras darse de baja los cazas C101.
Arranca a las 11 horas

El acto central del 12-O se iniciará en torno a las 11.00 horas, cuando está previsto que lleguen los Reyes de España. El recorrido del desfile será por el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, empezando junto a la Glorieta de Carlos V y concluyendo en la plaza de Colón.

Los vehículos en el desfile del 12-O

El componente terrestre de la parada militar contará con 162 vehículos, incluyendo carros de combate Leopardo 2E, vehículos Uro Vamtac, radares y unidades NRBQ. Además, desfilarán 229 caballos, 39 motocicletas y seis perros.
Los números de la parada militar

En el desfile de la Fiesta Nacional 2025 participan 3.847 efectivos de Fuerzas Armadas, Policía, Guardia Civil y servicios de emergencia. También 74 aeronaves y162 vehículos.

