El rearme danés: invierte casi 4.000 millones en un pedido extra que aumente su flota de cazas F35

Dinamarca anunció el pasado viernes que su gobierno había acordado fortalecer las capacidades de sus aviones de combate F-35 y asignar 29.000 millones de coronas (aproximadamente a 3.880 millones de euros) para adquirir 16 nuevas unidades de este caza. De esta manera, Dinamarca aumentará su flota de F-35 a 43 aviones.
"Al asignar fondos para ampliar la flota danesa de F-35 a un total de 43 cazas, reforzamos significativamente la defensa del Reino", ha señalado el jefe de Defensa de Dinamarca, Michael Hyldgaard según una nota de prensa publicada el viernes pasado. De igual manera, Hyldgaard ha remarcado que con la compra de estos 16 cazas F-35 adicionales Dinamarca incrementará "significativamente" su contribución militar a la OTAN.
Yderligere F-35-kampfly til Danmark ✈️ "Med den forventede anskaffelse af yderligere 16 F-35-kampfly, foretager vi en historisk styrkelse af Forsvaret, der opbygger Forsvarets kampkraft", siger @troelslundp 🇩🇰🇺🇸 pic.twitter.com/UZdprHDzXO— Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) October 10, 2025
El ministro de Defensa danés Troels Lund Poulsen ha señalado que la incorporación de estos nuevos aviones supone un "fortalecimiento histórico de las Fuerzas Armadas de Dinamarca". Además, Poulsen ha señalado que realizó una visita a Estados Unidos en julio para hablar sobre la posibilidad de adquirir estos F-35. "Se han asignado fondos para esta opción, de modo que podamos realizar una adquisición que fortalezca el desarrollo de la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas danesas de forma rápida y significativa", ha señalado el ministro danés.
Ahora el ministerio de Defensa comenzará conversaciones con la oficina del programa internacional F-35 para que los cazas se puedan entregar rápidamente.
Por otro lado, el contrato también incluye más adquisiciones para los F-35 de Dinamarca. El acuerdo incluye repuestos adicionales, sistemas de armas y simuladores de amenazas y vuelos. Además también está previsto la adquisición de kits de despliegue, paracaídas de frenado y varios aviones de combate colaborativo no tripulados para complementar su flota de F-35.
En el año 2016 Dinamarca encargó 27 cazas F-35 con el objetivo de reemplazar los aviones de combate F-16. Los primeros aviones que recibió el país nórdico se entregaron en 2023 y actualmente Dinamarca cuenta con 15 F-35 en su territorio y 6 ubicados en Estados Unidos en una base de entrenamiento. Además, la entrega de estos aviones aun no esta completa pero se espera que todos sean entregados para el año 2026.