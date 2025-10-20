El Ejército del Aire conmemorará entre 2026 y 2035 el centenario de las grandes gestas de la aviación militar española

El Ejército del Aire y del Espacio ha puesto en marcha una ambiciosa conmemoración que se prolongará durante una década para rendir homenaje a los grandes vuelos que marcaron la historia de la aviación militar española. Entre 2026 y 2035 se recordarán las gestas que abrieron rutas transoceánicas y proyectaron el nombre de España más allá de sus fronteras.

El acto de presentación tuvo lugar en el Real Alcázar de Sevilla, presidido por el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), general del aire Francisco Braco Carbó. La ceremonia reunió a autoridades civiles y militares, representantes de la industria aeronáutica y embajadores de países iberoamericanos, en un gesto que subrayó los lazos históricos entre ambas orillas del Atlántico.

En su intervención, el general Braco recordó que los grandes vuelos de los años veinte y treinta "fueron mucho más que episodios de la historia: fueron faros que siguen guiando nuestro compromiso con la defensa, la innovación y los valores que nos definen como nación". Destacó la audacia de aquellos aviadores que, con medios limitados, cruzaron océanos, desiertos y selvas para unir continentes.

El primer hito de la conmemoración llegará en 2026 con el centenario del vuelo del Plus Ultra, el hidroavión comandado por Ramón Franco que unió Palos de la Frontera con Buenos Aires. Aquel viaje histórico simbolizó la hermandad entre España e Hispanoamérica y demostró la capacidad técnica y el espíritu pionero de la aviación militar española, naciente en el siglo del aire.

También se celebrarán los centenarios de la Escuadrilla Elcano —que voló desde Cuatro Vientos hasta Filipinas—, la Patrulla Atlántida, que llegó a Guinea en formación, y el Jesús del Gran Poder, que despegó desde Tablada rumbo a América batiendo récords de distancia. Cada vuelo representó un avance tecnológico y humano que situó a España entre las grandes potencias aeronáuticas de la época.

El general Braco quiso recordar especialmente a los tripulantes del Cuatro Vientos, desaparecidos en su travesía hacia México tras alcanzar Cuba. "Encarnan el sacrificio extremo de quienes llevaron la bandera de España hasta los confines del cielo", señaló. Según el jefe de Estado Mayor, ese mismo espíritu de superación y exploración sigue presente en cada misión actual del Ejército del Aire y del Espacio.

El Ministerio de Defensa ha anunciado la creación de una Comisión de Seguimiento del Centenario de los Grandes Vuelos, que contará con la Presidencia de Honor de Su Majestad el Rey. La conmemoración incluirá actos culturales, exposiciones, publicaciones y exhibiciones aéreas en todo el país. "Cada evento será un homenaje a los que nos precedieron y una inspiración para los que vendrán", concluyó Braco.