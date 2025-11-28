El S81 Isaac Peral regresa a España tras su primera misión internacional: supera las 800 horas de inmersión

El submarino S81 Isaac Peral de la Armada ha regresado este viernes a su base en Cartagena (Murcia) después de culminar su primera misión internacional bajo mando operativo de la OTAN. El buque, integrado en la operación Sea Guardian, ha acumulado más de 840 horas de inmersión y recorrido más de 5.050 millas náuticas durante 46 días de navegación, confirmando la plena capacidad operativa del programa español S-80.

Al mando de la unidad ha estado el capitán de corbeta Fernando Clavijo, que ha destacado la relevancia industrial y militar del hito alcanzado por un submarino diseñado y construido íntegramente en España. El comandante ha subrayado el esfuerzo y la profesionalidad de la dotación, que ha superado con éxito una exigente prueba de resistencia destinada a evaluar el comportamiento de la nueva clase en misiones prolongadas.

A su llegada a Cartagena, la dotación ha sido recibida con una cálida bienvenida encabezada por el comandante de la Flotilla de Submarinos, el capitán de navío Alfonso Carrasco Santos. Familiares, miembros del Arma Submarina y autoridades navales celebraron el retorno del Isaac Peral, agradeciendo su contribución al conocimiento del entorno marítimo y a las labores de vigilancia frente a actividades ilícitas en el Mediterráneo.

Durante el despliegue, el submarino ha operado en cota periscópica para maximizar la recogida de inteligencia, identificando numerosos buques y reportando su actividad a la OTAN. Su avanzado sistema de sigilo ha permitido vigilar rutas comerciales, concentraciones de pesca y movimientos navales sin alterar el tráfico marítimo. Estas tareas han sido fundamentales para reforzar la seguridad regional y apoyar la misión aliada contra el terrorismo.

El S81 Isaac Peral ha realizado además tres escalas internacionales. En octubre llegó a Augusta (Italia); semanas después protagonizó una visita histórica a Alejandría (Egipto), donde no atracaba un submarino español desde hacía 91 años; y finalmente recaló en la base naval de Souda (Creta, Grecia), para descanso de la dotación. Tras esta última escala, puso rumbo definitivo a Cartagena para concluir su misión.

En los últimos días de navegación, el S81 ha participado en los ejercicios antisubmarinos Marborán junto a las fragatas de la Armada F103 Blas de Lezo y F83 Numancia, además del veterano sumergible S71 Galerna.