El Gobierno destina 600 millones al mantenimiento de las Pilatus PC-21 y para mejoras en las fragatas F110

Los contratos relacionados con el sector de la Defensa y la constante necesidad de modernizar y sostener a las Fuerzas Armadas siguen siendo un tema clave en las reuniones del Consejo de Ministros desde inicios del mes de septiembre. El último acuerdo, que tuvo lugar durante la jornada de ayer martes, incluye tres nuevos contratos por un montante económico superior a los 600 millones de euros.

El contrato de mayor cuantía, con un montante económico de 443,6 millones de euros, está destinado a modificar la orden de ejecución de las fragatas F110 de la Armada para incluir mejoras técnicas y solventar imprevistos ineludibles que se han detectado durante la fase de desarrollo de los buques y la definición del alcance de los sistemas que los integran, lo que ha hecho que se encarezca la construcción de los mismos.

Estas nuevas embarcaciones para la Armada son uno de los programas de modernización clave que hay en marcha en estos momentos. Estás destinadas a sustituir a las actuales fragatas F80 de la clase Santa María, un grupo de embarcaciones cuya primera unidad entró en servicio en 1986 y que, pese a ser modernizadas en torno al año 2.000, están ya en los últimos años de su vida operativa.

El segundo contrato en cuantía, con un importe de 150 millones de euros, está destinado al sostenimiento global del Sistema Integrado de Entrenamiento (ITS) del Ejército del Aire y del Espacio, es decir, a las avionetas Pilatus PC-21 y sus diferentes simuladores, con las que los alumnos de la Academia General del Aire aprender a volar y que también será empleada este año por la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón.

Según explica el Ejecutivo, dicho "ITS se basa en el empleo de la aeronave Pilatus PC-21 versión 6 y el sistema de simulación y enseñanza asociado a la misma. El conjunto supone un bloque integral indivisible que contribuirá a satisfacer las necesidades de enseñanza básica y elemental de la Academia General del Aire, así como de ensayos en vuelo en el Centro Logístico de Armamento y Experimentación".

Por último, se ha aprobado la construcción una nueva residencia logística de la Armada y urbanizar su entorno en la Base Naval de Rota (Cádiz), con el objetivo de paliar el déficit de alojamiento que afecta a la operatividad y al bienestar del personal, debido al aumento de efectivos. El contrato tiene una cuantía económica de 13,9 millones de euros.