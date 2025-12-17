Finlandia presenta su primer caza F-35A con una gran ceremonia en Estados Unidos

La Fuerza Aérea de Finlandia ha presentado al público su primer caza furtivo F-35A Lightning II en una ceremonia en la planta de Lockheed Martin en Fort Worth (Texas), en Estados Unidos. El avión, designado con el código JF-501, representa el avance inicial de un programa que prevé un total de 64 aeronaves F-35A para las fuerzas finlandesas, la mayor flota de este tipo en el norte del continente europeo.

El evento atrajo a autoridades militares y gubernamentales de Finlandia y Estados Unidos, incluido el Ministro de Defensa ,Antti Häkkänen, y el Comandante de la Fuerza Aérea finlandesa, Major General Timo Herranen; además de representantes de la industria y medios de comunicación. La presentación fue un momento clave en la transición de la Finlandia hacia capacidades de combate de quinta generación y alianzas estratégicas reforzadas.

El caza JF-501 completó recientemente su primer vuelo de pruebas el 8 de diciembre, lo que preludia su traslado a Estados Unidos para entrenamiento inicial. Tras las pruebas finales y certificación, el avión será oficialmente entregado al país nórdico y destinado a la Base Aérea Ebbing, en Arkansas (Estados Unidos) para la formación de pilotos y personal técnico finlandés.

Los F-35A que Finlandia ha adquirido mejorarán significativamente la capacidad de defensa aérea del país, dotándolo de tecnología de sigilo, sensores avanzados y redes de comunicación integradas con sus aliados en la OTAN. Estas aeronaves están diseñadas para operar en entornos altamente contestados y aumentar la interoperabilidad entre las distintas ramas de las fuerzas armadas finlandesas y de la alianza transatlántica.

Finlandia planea recibir este primer avión a principios de 2026, seguido por la llegada de unidades adicionales hasta completar las 64 unidades previstas. Una vez en casa, las aeronaves estarán desplegadas en unidades estratégicas y contribuirán a prolongar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea hasta bien entrada la década de 2030, reemplazando gradualmente a los más antiguos cazas F/A-18 Hornet que están ahora en servicio.