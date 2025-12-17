Menú
Finlandia presenta su primer caza F-35A con una gran ceremonia en Estados Unidos

El país escandinavo ha hecho un pedido de 64 unidades. Será la mayor flota de cazas furtivos en el norte de Europa.

Libertad digital
Primer caza F35A de la Fuerza Aérea de Finlandia. | Ilmavoimat

La Fuerza Aérea de Finlandia ha presentado al público su primer caza furtivo F-35A Lightning II en una ceremonia en la planta de Lockheed Martin en Fort Worth (Texas), en Estados Unidos. El avión, designado con el código JF-501, representa el avance inicial de un programa que prevé un total de 64 aeronaves F-35A para las fuerzas finlandesas, la mayor flota de este tipo en el norte del continente europeo.

El evento atrajo a autoridades militares y gubernamentales de Finlandia y Estados Unidos, incluido el Ministro de Defensa ,Antti Häkkänen, y el Comandante de la Fuerza Aérea finlandesa, Major General Timo Herranen; además de representantes de la industria y medios de comunicación. La presentación fue un momento clave en la transición de la Finlandia hacia capacidades de combate de quinta generación y alianzas estratégicas reforzadas.

El caza JF-501 completó recientemente su primer vuelo de pruebas el 8 de diciembre, lo que preludia su traslado a Estados Unidos para entrenamiento inicial. Tras las pruebas finales y certificación, el avión será oficialmente entregado al país nórdico y destinado a la Base Aérea Ebbing, en Arkansas (Estados Unidos) para la formación de pilotos y personal técnico finlandés.

Los F-35A que Finlandia ha adquirido mejorarán significativamente la capacidad de defensa aérea del país, dotándolo de tecnología de sigilo, sensores avanzados y redes de comunicación integradas con sus aliados en la OTAN. Estas aeronaves están diseñadas para operar en entornos altamente contestados y aumentar la interoperabilidad entre las distintas ramas de las fuerzas armadas finlandesas y de la alianza transatlántica.

Finlandia planea recibir este primer avión a principios de 2026, seguido por la llegada de unidades adicionales hasta completar las 64 unidades previstas. Una vez en casa, las aeronaves estarán desplegadas en unidades estratégicas y contribuirán a prolongar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea hasta bien entrada la década de 2030, reemplazando gradualmente a los más antiguos cazas F/A-18 Hornet que están ahora en servicio.

