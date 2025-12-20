El Juan Sebastián Elcano sale del astillero de Navantia y prepara su centenario

El Buque Escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano ha abandonado esta semana las instalaciones de Navantia en San Fernando, donde ha completado su varada anual. El navío se dispone ahora a iniciar sus pruebas de mar, paso previo indispensable para el próximo crucero de instrucción que arrancará en el mes de enero.

La salida del barco del dique 4 se produjo el pasado domingo, coincidiendo con una jornada de puertas abiertas en el astillero. Según ha informado la empresa naval, la maniobra se convirtió en uno de los mayores puntos de expectación del público asistente, demostrando el arraigo y el cariño que despierta esta unidad histórica.

La división de Reparaciones de Navantia en la Bahía de Cádiz ha ejecutado una puesta a punto exhaustiva. Entre los trabajos destacan la renovación de jarcias y el mantenimiento de los palos mayor proel y mayor popel. Asimismo, se ha modernizado por completo la planta de aire acondicionado y el sistema de tratamiento de aguas, además de reestructurar los camarotes de suboficiales.

Con estas labores, se dan por concluidas las obras singulares de cara a la conmemoración de una fecha histórica: el centenario de la construcción del buque. Fue el 24 de noviembre de 1925 cuando se realizó la puesta de quilla del navío en la grada del antiguo astillero de Echevarrieta, un hito que Navantia quiere celebrar por todo lo alto.

Desde su entrada en servicio en 1928, Elcano se ha erigido como un auténtico embajador flotante de España y un símbolo inquebrantable de la tradición naval. Cada año, cerca de 80 guardiamarinas completan su formación militar y marinera a bordo, en travesías que aúnan la diplomacia con la exigencia de la vida en la mar.

La historia de su construcción se remonta a la década de 1920, cuando la Armada buscaba relevo para el 'Galatea'. Tras descartar la reforma del velero 'Minerva' por su mal estado, se firmó el contrato para el nuevo buque el 26 de junio de 1925. Durante la ceremonia de la quilla, Horacio Echevarrieta propuso al entonces presidente del Gobierno, Miguel Primo de Rivera, bautizarlo en honor al marino de Guetaria que completó la primera circunnavegación del globo.

Casi cien años después, el buque escuela atesora una hoja de servicios impresionante, con cerca de 1.900.000 millas náuticas navegadas y visitas a más de 70 países, llevando la bandera de España por todos los mares del mundo.