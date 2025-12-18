Tres asociaciones de militares piden la dimisión de Robles por no pactar una subida salarial para 2026

Las asociaciones profesionales ASFASPRO, AUME y UMT han expresado en las últimas horas su indignación tras el Pleno Extraordinario del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas celebrado esta semana, en el que el Ministerio de Defensa evitó comprometerse a una mejora salarial para los militares en 2026. Las organizaciones creen que la actitud del departamento de Margarita Robles supone un nuevo desprecio a las condiciones laborales del personal.

Según han denunciado las asociaciones, Defensa volvió a rechazar reivindicaciones que califican de básicas, como la adecuación salarial, la compensación por la pérdida de poder adquisitivo y una carrera profesional justa. En un comunicado conjunto, han lamentado que "una vez más, el Ministerio ha optado por la inacción y el desprecio hacia quienes dedicamos nuestras vidas al servicio de España", sin ofrecer soluciones concretas.

Las organizaciones profesionales han acusado además a Defensa de vulnerar el espíritu democrático del Consejo de Personal al ignorar propuestas planteadas de forma legal. A su juicio, la falta de diálogo real demuestra una ausencia total de voluntad política para abordar el problema retributivo. "Se ningunean las propuestas de las asociaciones representativas, lo que agrava el malestar interno en las Fuerzas Armadas", han añadido.

El comunicado ha incidido en la contradicción entre el aumento del gasto en defensa y la situación salarial de los militares. "Mientras el Gobierno destina miles de millones a programas industriales y tecnológicos, el personal sigue sin ver mejoras en sus nóminas. Las asociaciones recuerdan que el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa incluían partidas para salarios que aún no se han aplicado", han denunciado.

Este abandono, a su juicio, tiene consecuencias directas sobre la operatividad de las Fuerzas Armadas. La falta de atractivo de la profesión militar y las dificultades para captar y retener personal son, según ASFASPRO, AUME y UMT, el resultado de años de precariedad salarial y ausencia de reconocimiento. "Lo más importante de las Fuerzas Armadas, el personal, sigue abandonado", han denunciado.

Ante lo que han calificado de "grave irresponsabilidad institucional", las tres asociaciones han exigido la dimisión inmediata de Margarita Robles como ministra de Defensa. Han considerado que su gestión margina a los militares y condena al personal a una situación insostenible. Además, han anunciado nuevas acciones de presión institucional y social hasta que el Gobierno actúe "con justicia y respeto" hacia los miembros de las Fuerzas Armadas.