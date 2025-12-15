Los drones de patrullaje marítimo llegan a las Fuerzas Armadas: La Armada recibe su primer USV Sead 23

Los drones de patrulla marítimo ya son una realidad en las Fuerzas Armadas españolas. La Armada ha recibido en los últimos días su primera unidad del USV Sead 23, un vehículo de superficie no tripulado concebido para misiones de vigilancia, reconocimiento y patrullaje marítimo sin tripulación, lo que permite ampliar la presencia naval y reducir riesgos humanos en escenarios operativos complejos.

El Sead 23 ha sido desarrollado por la empresa española Zelenza, a través de su filial Seadrone, y se presenta como una plataforma diseñada desde su origen como dron naval. Con siete metros de eslora, casco de fibra de vidrio y propulsión diésel, puede alcanzar velocidades de hasta 36 nudos (lo que equivale a unos 66 km/h) y operar de forma continuada durante varios días a baja velocidad.

Una de las principales fortalezas del nuevo USV es su carácter modular. El sistema admite la integración de sensores ópticos e infrarrojos, detectores de radiofrecuencia, sonar y equipos de guerra electrónica, además de estaciones de armas remotas. Su capacidad de carga, cercana a los 600 kilos, permite adaptar la embarcación a misiones muy diferentes según las necesidades operativas de la Armada.

Entre los cometidos previstos figura la vigilancia persistente de espacios marítimos sensibles, el control del tráfico naval, el reconocimiento del litoral y el apoyo a operaciones de seguridad marítima. El Sead 23 también puede emplearse en misiones de lucha contra minas o protección de infraestructuras críticas, actuando como plataforma avanzada sin necesidad de exponer buques tripulados ni dotaciones humanas.

La incorporación de este dron de superficie sitúa a la Armada española en la senda seguida por otras marinas occidentales, que apuestan por sistemas no tripulados como multiplicadores de fuerza. El Sead 23 abre la puerta al desarrollo de nuevas doctrinas operativas y al uso combinado de unidades tripuladas y no tripuladas en la defensa de los intereses marítimos nacionales.

Éste no es el único sistema no tripulado que tiene la Armada. Es habitual que sus buques lleven a bordo sistemas aéreos no tripulados para realizar misiones de reconocimiento y para ampliar el conocimiento del entorno. Además, el pasado mes de octubre lanzó un concurso público para la adquisición de munición merodeadora, los que son conocidos popularmente como drones kamikaze.