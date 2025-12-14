La Legión se alza con la victoria en la primera competición de manejo de drones del Ejército de EE. UU. en Europa

El Séptimo Ejército de Estados Unidos, del que forman parte todos los efectivos del US Army que se encuentran desplegados en Europa y África, ha organizado durante esta semana su primera competición sobre manejo de pequeños drones de guerra. Un torneo denominado Best Drone Warfighter Competition que ha tenido lugar entre el lunes 8 y el miércoles 10 en el campo de maniobras de Grafenwoehr, en Alemania.

El objetivo era comprobar el nivel de adiestramiento de las diferentes unidades y se debían afrontar tres pruebas, una por día. La primera prueba era un examen teórico sobre las características generales de los UAV de tamaño pequeño. La segunda prueba era llevar a cabo un reconocimiento aéreo y una misión de ataque utilizando una variedad de pequeñas plataformas UAS contra una fuerza enemiga en un entorno urbano.

La última era una navegación aérea terrestre de precisión y maniobrabilidad, que se ponía en práctica con una carrera de obstáculos para despejar y asegurar una trinchera. Esta prueba incluía una pequeña misión de fuego que obligaba a los entre dos y seis miembros de cada equipo a coordinarse en tiempo real para llevarla a cabo. Esa capacidad de coordinación sobre la marcha era una de las cosas que más puntuaba de la misma.

Después de tres días de dura competición, el equipo español, que estaba conformado por cuatro militares de la X Bandera "Millán Astray" de la Brigada de La Legión, se ha proclamado campeón, según han informado desde el Ejército de Tierra a través de la red social X. En segunda posición quedó el 4º Regimiento de Infantería del 1º Batallón del Séptimo Ejército, y en la tercera posición el 2º Regimiento de Caballería del V Cuerpo.

☀️ #BuenosDías, compartimos estas imágenes del equipo de la X Bandera «Millán Astray» de la Brigada de #LaLegi%C3%B3n, que ha obtenido el 1.º puesto 🥇 en la competición internacional «Best Drone Operator Competition» (Mejor Guerrero con Drones) de @USArmyEURAF , celebrada en #Vilseck… pic.twitter.com/hR4MybXJLe — Ejército de Tierra 🇪🇸 (@EjercitoTierra) December 12, 2025

Los españoles se han impuesto a una decena de equipos que representaban a otras tantas unidades que componen el Séptimo Ejército de Estados Unidos. También a otros seis equipos que representaban a las unidades del Ejército de EE. UU. desplegadas rotativamente en el teatro USAREUR-AF bajo el V Cuerpo. Así como a un equipo que representaba al Ejército italiano, que al igual que el español también había sido invitado.