Francia pone en marcha su nuevo servicio militar voluntario para estar preparada ante una nueva guerra

El Gobierno de Francia ha activado este lunes la maquinaria para nutrir su nuevo servicio militar voluntario. Se trata de una campaña de reclutamiento para un periodo de diez meses retribuido, diseñado para cubrir las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas ante la eventualidad de un conflicto. Se trata del nuevo servicio militar voluntario aprobado por el Ejecutivo hace un año.

La oferta inicial cuenta con 3.000 plazas que abarcan desde operadores de drones y expertos informáticos hasta oficios tradicionales. Los candidatos, de entre 18 y 25 años, recibirán alojamiento, manutención, descuentos en transporte y una paga mensual de 800 euros.

El perfil de los reclutas se dividirá en dos grupos. El 80 por ciento serán jóvenes de 18 y 19 años que tomarán este servicio como un año sabático antes de la educación superior. El 20 por ciento restante corresponderá a personal de hasta 25 años seleccionado por su especialización técnica. El Ejecutivo galo ha estimado una dotación de 2.300 millones de euros para el periodo 2026-2030. El objetivo es escalar progresivamente el número de voluntarios hasta alcanzar los 42.500 en el año 2035.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fabien Mandon, ha destacado que los jóvenes serán instruidos para "actuar dentro de un grupo organizado" bajo los principios de "igualdad, fraternidad y justicia", en un entorno donde "se recompensa el mérito". Mandon ha subrayado el valor estratégico de este contingente ante una hipotética gran crisis. "Todo el conocimiento de los jóvenes que habrán vivido un año en las fuerzas armadas podría ser utilizado para ayudar al país", concluyó.