El Gobierno compra un radar táctico móvil de largo alcance para apuntalar la resistencia de Ucrania frente a Rusia

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un frenazo en la aprobación de acuerdos relativos al Ministerio de Defensa. Una vez superado el frenético ritmo de los cuatro últimos meses del año 2025, en los que se acordó la prefinanciación y la concesión de los grandes programas de armas que introdujo el Plan Sánchez para la Defensa, los primeros Consejos de Ministros del año han sido relativamente tranquilos.

Si en el primer encuentro anual de ministros en el Palacio de La Moncloa no se aprobó nada de nada relacionado con la Defensa, en el celebrado en las últimas horas tan sólo se ha llegado a un acuerdo. Se trata de la adquisición de un radar táctico móvil de largo alcance, pero que no irá destinado para el Ejército del Aire y el Espacio, que ya tiene algunas unidades en uso, sino para apuntalar la resistencia del ejército de Ucrania frente al invasor ruso.

El importante del contrato asciende a 37 millones de euros y el modelo seleccionado es un Lanza LTR-25, que está en servicio en las Fuerzas Armadas españolas, que podrán adiestrar a los ucranianos en su uso y empleo en los módulos de asistencia al Ejército de Kiev que se vienen realizando de manera habitual en nuestro país. No en vano, España ha adiestrado a uno de cada 10 militares ucranianos que se han adiestrado en Europa para combatir a Rusia.

El Lanza LTR-25 de Indra es un radar táctico móvil 3D de largo alcance que opera en banda L, capaz de detectar, seguir e identificar simultáneamente cientos de objetivos aéreos, incluidos aviones de combate, misiles y drones. Incorpora formación de haz digital, procesamiento avanzado de señales y capacidades ECCM frente a interferencias. Integra radar primario con IFF/SSR, ofrece cobertura 360º y está diseñado para un despliegue rápido.

Pese a que el Gobierno de España es uno de los más opacos en su ayuda a Ucrania, según los análisis del think tank alemán Kiel Institute for the World Economy, sí ha destacado por ser uno de los países aliados de Ucrania que más sistemas relacionados con la defensa aérea les ha entregado. Exactamente, están contabilizados siete baterías antiaéreas Hawk y un sistema de defensa aérea Aspide.