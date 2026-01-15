Alemania abre 22 de sus programas de armamento a otros socios de la UE a través de instrumento SAFE.

El Gobierno de Alemania ha decidido abrir 22 programas de armamento a la participación de otros Estados de la Unión Europea, permitiéndoles incorporarse a contratos marco ya negociados por la Bundeswehr. La medida busca acelerar adquisiciones, reducir costes y reforzar la interoperabilidad militar, en un contexto de creciente presión estratégica sobre Europa y de necesidad urgente de rearmar capacidades convencionales y de defensa aérea.

Esta iniciativa se articula a través del instrumento financiero SAFE, impulsado por la Comisión Europea, que prevé hasta 150.000 millones de euros en préstamos para compras conjuntas de material militar. Aunque Alemania no recurrirá a esta financiación, sí permitirá que países socios lo hagan al sumarse a sus programas, beneficiándose de precios, calendarios industriales y plazos ya cerrados previamente por Berlín y su industria nacional.

Entre los programas abiertos figuran grandes sistemas terrestres, aéreos y navales. También se incluyen municiones de gran calibre, misiles y helicópteros ligeros, considerados prioritarios para la defensa colectiva europea y para reponer arsenales muy desgastados tras años de recortes y de apoyo a Ucrania. El Ministerio de Defensa alemán ha subrayado que la lista de programas no es cerrada y podría ampliarse según la demanda de los socios.

Berlín ha presentado esta apertura como una respuesta pragmática a la fragmentación histórica del mercado europeo de defensa, que ha generado duplicidades, sobrecostes y retrasos. Al ofrecer a otros países condiciones similares a las de la Bundeswehr, Alemania busca consolidar su papel como eje industrial y logístico, al tiempo que gana peso político en la arquitectura de seguridad europea común frente a amenazas externas crecientes actuales.

Los programas de armamento y las empresas a las que se han concedido son los siguientes :