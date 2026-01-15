Alemania abre 22 de sus programas de armamento a otros socios de la UE a través de instrumento SAFE.

El Gobierno de Alemania ha decidido abrir 22 programas de armamento a la participación de otros Estados de la Unión Europea, permitiéndoles incorporarse a contratos marco ya negociados por la Bundeswehr. La medida busca acelerar adquisiciones, reducir costes y reforzar la interoperabilidad militar, en un contexto de creciente presión estratégica sobre Europa y de necesidad urgente de rearmar capacidades convencionales y de defensa aérea.
Esta iniciativa se articula a través del instrumento financiero SAFE, impulsado por la Comisión Europea, que prevé hasta 150.000 millones de euros en préstamos para compras conjuntas de material militar. Aunque Alemania no recurrirá a esta financiación, sí permitirá que países socios lo hagan al sumarse a sus programas, beneficiándose de precios, calendarios industriales y plazos ya cerrados previamente por Berlín y su industria nacional.
Entre los programas abiertos figuran grandes sistemas terrestres, aéreos y navales. También se incluyen municiones de gran calibre, misiles y helicópteros ligeros, considerados prioritarios para la defensa colectiva europea y para reponer arsenales muy desgastados tras años de recortes y de apoyo a Ucrania. El Ministerio de Defensa alemán ha subrayado que la lista de programas no es cerrada y podría ampliarse según la demanda de los socios.
Berlín ha presentado esta apertura como una respuesta pragmática a la fragmentación histórica del mercado europeo de defensa, que ha generado duplicidades, sobrecostes y retrasos. Al ofrecer a otros países condiciones similares a las de la Bundeswehr, Alemania busca consolidar su papel como eje industrial y logístico, al tiempo que gana peso político en la arquitectura de seguridad europea común frente a amenazas externas crecientes actuales.
Los programas de armamento y las empresas a las que se han concedido son los siguientes:
- Carro de combate Leopardo 2A8 – KNDS Alemania
- Obús con ruedas RCH 155 – KNDS Alemania y Rheinmetall
- Munición para carro de combate de 120mm – Rheinmetall
- Espoleta temporizada para munición de artillería de 155 mm – Junghans Defense
- Cohetes de artillería para el sistema de artillería de cohetes PULS – Diehl Defence y Elbit Systems
- Sistema antiaéreo Iris-CT SLM – Diehl Defense
- Sistema antiaéreo Iris-CT SLS – Diehl Defense
- Misil Iris-T - Diehl Defense
- Misil GEM-T para el sistema de defensa aérea Patriot (a través de la NSPA-OTAN) - MBDA Alemania y Raytheon
- Misil antiaéreo portátil MANPADS/Stinger - (a través de la NSPA-OTAN) - Diehl Defense y Raytheon.
- Mina direccional antitanque PARM – TDW
- Blindado con cañón antiaéreo Skyranger – KNDS Alemania y Rheinmetall
- Munición de 30 mm para el Skyranger – Rheinmetall
- Misil antidrones pequeño (DefendAir) – MBDA Alemania
- Plataforma aerotransportada Caracal – Rheinmetall
- Vehículo blindado de transporte de personal con ruedas Jackal (RCT 30) – Rheinmetall y KNDS Alemania
- Gafas de visión nocturna tipo Mikron – Theon y Hensoldt
- Camiones logísticos – Rheinmetall
- Misil antibuque RBS 15 – Diehl Defence y Saab
- Submarinos 212 CD – TKMS
- Helicóptero de ataque ligero H145M - Airbus Helicopters