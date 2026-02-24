La Inteligencia rusa dice que Reino Unido y Francia van a dar armas nucleares a Ucrania

Cuando se cumplen cuatro años de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha aprovechado su intervención extraordinaria en el Parlamento Europeo para pedir una fecha concreta para la adhesión a su país a la UE, avisando de que sin "esa garantía" el presidente de Rusia, Vladimir Putin, encontrará la manera de bloquear a Kiev "durante décadas".

Zelenski ha agradecido el apoyo europeo en una intervención telemática recalcando que "es importante para nosotros recibir una fecha clara para la adhesión a la UE", una forma, a su juicio, de emplazar a Moscú a que finalice la guerra. En su opinión, "si no hay una fecha, si no existe esa garantía", Vladimir Putin "encontrará la manera de bloquear a Ucrania durante décadas" dividiendo a sus ciudadanos y dividiendo a Europa. "Debemos protegernos de esto", ha avisado el presidente ucraniano.

Zelenski ha recordado que Ucrania ha sido atacada por Rusia otras veces en el pasado, pero que lo que la diferencia esta vez es todo el apoyo recibido por sus socios, desde Europa hasta Estados Unidos y Canadá, pasando por otros miembros de Coalición de Voluntarios como Japón. "Este es uno de nuestros logros compartidos, de todos los que no tuvieron miedo el 24 de febrero de 2022 y de todos los que no lo tienen hoy. Y hoy debemos ser igual de decididos y fuertes que cuando comenzó la invasión", ha dicho.

En paralelo, y mientras se suceden los ataques estos días, el Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia ha lanzado un comunicado afirmando que cuenta con información que apunta a que "Reino Unido y Francia reconocen que la situación actual en Ucrania no permite lograr su muy deseada victoria sobre Rusia". "Sin embargo, las élites británicas y francesas no están preparadas para aceptar una derrota" y "creen que Ucrania debe ser equipada con 'Wunderwaffe'", utilizando un término que significa en alemán "armas maravillosas" y que fue utilizado por la Alemania nazi para referirse a tecnología militar innovadora que les llevaría a ganar la guerra.

"Berlín ha declinado, sabiamente, participar en esta peligrosa aventura", ha dicho el SVR, que ha incidido en que "Londres y París trabajan activamente para entregar a Kiev estas armas y sistemas de lanzamiento". "Esto implica la transferencia encubierta de componentes europeos, equipamiento y tecnología en esta área a Ucrania", ha recalcado.

El organismo ha incidido en que "están siendo consideras como opciones la cabeza de pequeño tamaño francesa TN75 y el misil balístico lanzado por submarino M51.1", al tiempo que ha hecho hincapié en que "británicos y franceses reconocen que sus planes suponen una violación flagrante del Derecho Internacional, particularmente del Tratado de No Proliferación Nuclear".

El SVR ha insistido en que estos países "centran sus esfuerzos en lograr que la obtención de armas nucleares por parte de Ucrania parezca ser resultado del propio desarrollo ucraniano", al tiempo que ha alertado de que "estos planes extremadamente peligrosos de Londres y París demuestran que han perdido todo contacto con la realidad". "Esperan vanamente evitar su responsabilidad, especialmente debido a que todo aquello que es secreto saldrá a la luz, de forma inevitable. Hay muchas personas sensibles en los círculos militares, políticos y diplomáticos de Reino Unido y Francia que entienden el peligro para todo el mundo que suponen las imprudentes acciones de sus líderes", ha zanjado.