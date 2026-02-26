El "Dragón Divino" que atemoriza a EE. UU.: China lanza el Shenlong para dominar la órbita secreta

La carrera por la supremacía espacial ha dejado de ser una competición de prestigio para convertirse en el pilar central de la estrategia de "guerra total nacional" de China. En el epicentro de esta ambición se encuentra el Shenlong ("Dragón Divino"), un avión espacial reutilizable que el Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) identifica como una pieza crítica en la búsqueda de Beijing por desplazar a los Estados Unidos como la nación más poderosa del mundo para 2049.

La reorganización de las fuerzas: El nacimiento de la Fuerza Aeroespacial

El informe del Pentágono de 2025 revela un cambio estructural masivo en el aparato militar chino que afecta directamente al programa Shenlong. En 2024, China disolvió la Fuerza de Apoyo Estratégico (SSF) para establecer ramas de apoyo independientes: la Fuerza Aeroespacial, la Fuerza de Ciberespacio y la Fuerza de Soporte de Información.

Esta nueva Fuerza Aeroespacial es ahora la responsable de gestionar las capacidades de contra-espacio y el desarrollo de vehículos reutilizables. Según el informe, esta reorganización busca optimizar las operaciones conjuntas y permitir que el Ejército Popular de Liberación (PLA) desafíe a sus adversarios en todos los dominios, incluido el espacio, con un preaviso mínimo.

Capacidades operativas y el peligro de las "maniobras de proximidad"

El informe del DoD subraya que el Shenlong no es solo un transporte de carga, sino una plataforma para Operaciones de Aproximación y Proximidad (RPO). Durante sus misiones, que han llegado a superar los ocho meses de duración, se ha observado al vehículo liberando pequeños satélites y realizando maniobras complejas cerca de otros objetos en órbita.

Estas capacidades son interpretadas por el Pentágono como una amenaza directa a la seguridad de la infraestructura orbital estadounidense:

Dualidad Civil-Militar: Beijing insiste en el uso pacífico del espacio, pero el informe advierte que estas tecnologías tienen un claro potencial de doble uso.

Sabotaje y Captura: Las maniobras de RPO sugieren ensayos para la inspección, recuperación o incluso la inhabilitación de satélites enemigos en un conflicto.

Ataque "Invisible": La capacidad de operar de forma autónoma y regresar a la Tierra permite a China realizar experimentos clasificados lejos de los sensores terrestres convencionales.

El Shenlong en la estrategia de "Deterrencia y Control"

Para 2027, la PLA tiene como objetivo alcanzar la "deterrencia y control estratégico". En este marco, el Shenlong juega un papel vital al proporcionar a China una capacidad de respuesta rápida en el espacio. El informe indica que China está invirtiendo masivamente en tecnologías de "punto de estrangulamiento" con potencial dual para asegurar su independencia tecnológica y superar al "enemigo fuerte", término con el que Beijing se refiere a los Estados Unidos.

Inteligencia Artificial: El cerebro detrás del Dragón

Una de las revelaciones más inquietantes del informe de 2025 es la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la planificación de combate espacial. El PLA está utilizando IA y simulación avanzada para crear sistemas de evaluación de combate realistas.

Wargaming Espacial: Beijing emplea modelos de razonamiento basados en IA para predecir los resultados de diferentes cursos de acción en el espacio, permitiendo a los comandantes ajustar sus operaciones en tiempo real.

Fuerzas Azules: China ha desarrollado unidades profesionales que actúan como "fuerzas azules" para emular las tácticas y equipos de las fuerzas espaciales estadounidenses en simulaciones de alta fidelidad.

La advertencia oficial: Un espacio bajo asedio

El Departamento de Defensa es contundente: China mantiene un arsenal creciente de capacidades espaciales capaces de amenazar directamente la seguridad de los estadounidenses. El programa Shenlong, protegido por un hermetismo absoluto, es la manifestación física de esta amenaza. Mientras Beijing avanza hacia su meta de 2049, la órbita terrestre se convierte en el tablero donde se decidirá el equilibrio de poder global.

La Fuerza Aeroespacial de la PLA, a través del Shenlong, busca no solo paridad técnica con el X-37B de EE. UU., sino la capacidad de negar el acceso al espacio a sus oponentes durante una crisis de seguridad, especialmente en el contexto de una posible contingencia en Taiwán.