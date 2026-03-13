Escribano EM&E, Indra e Intersoft se alían para ofrecer sistemas antidrones en el mercado de defensa belga

Las compañías españolas Escribano EM&E e Indra, y la empresa belga Intersoft Electronics Services han firmado un memorando de entendimiento para ofrecer soluciones antidrones al mercado de defensa belga. El acuerdo se rubricó durante la feria BEDEX celebrada en Bruselas y tiene como objetivo comercializar un sistema integrado C-UAS capaz de detectar, identificar, seguir y neutralizar drones en distintos escenarios operativos.

La solución conjunta combinará las capacidades tecnológicas de las tres empresas para ofrecer un sistema completo de defensa frente a drones. En concreto, el proyecto integrará sensores, radares, sistemas de mando y control y capacidades de neutralización. El objetivo es proporcionar a Bélgica una herramienta capaz de proteger infraestructuras y espacios estratégicos ante la creciente amenaza de vehículos aéreos no tripulados.

El sistema integrará la tecnología optrónica y las estaciones de armas desarrolladas por Escribano EM&E con los radares y los sistemas de mando y control de Indra. La solución permitirá detectar y clasificar drones, realizar su seguimiento y, si es necesario, neutralizarlos mediante sistemas de respuesta diseñados para actuar de forma rápida y coordinada ante diferentes tipos de amenazas aéreas.

A estas capacidades se suma la aportación de Intersoft Electronics Services, una empresa belga especializada en tecnología radar y sistemas CNS (comunicaciones, navegación y vigilancia). Su experiencia permitirá adaptar la solución a las necesidades del mercado local y facilitar su integración en las infraestructuras de defensa y control del espacio aéreo de Bélgica.

Los responsables de las empresas han subrayado que la alianza pretende reforzar la base tecnológica e industrial europea en el ámbito de la defensa. La cooperación entre compañías de distintos países busca reducir la dependencia de proveedores externos y desarrollar soluciones plenamente europeas para hacer frente a amenazas emergentes como el uso creciente de drones en conflictos y operaciones militares.

El acuerdo llega además en un momento en el que varios países europeos están reforzando sus sistemas de protección frente a drones. La Unión Europea estudia iniciativas para mejorar la vigilancia del espacio aéreo, incluida la creación de un llamado "muro de drones" en el flanco oriental, con el objetivo de reforzar la seguridad ante el aumento de riesgos en el entorno estratégico del continente.