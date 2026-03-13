Indra y Diehl Defence desarrollarán un sistema de defensa aérea de medio alcance para las Fuerzas Armadas españolas

Indra y Diehl Defence han firmado un acuerdo para desarrollar de forma conjunta un sistema de defensa aérea terrestre de medio alcance destinado a las Fuerzas Armadas españolas. La alianza, sellada en Alemania por los principales responsables de ambas compañías, busca impulsar la cooperación industrial europea y acelerar la entrega de sistemas antiaéreos avanzados en un momento marcado por el refuerzo militar en el continente.

El primer paso del acuerdo contempla el desarrollo de una solución de defensa aérea basada en tierra, conocida como GBAD, adaptada a los requisitos operativos de España. El sistema formará parte de una arquitectura multicapa pensada para interceptar distintas amenazas aéreas. Además del diseño, la alianza prevé avanzar en la producción y la integración de los sistemas con una fuerte participación de la industria española.

El pacto también abre la puerta a extender la colaboración a otros ámbitos más allá de la defensa terrestre. Ambas compañías estudian aplicar su cooperación a los dominios naval y aéreo, así como a tecnologías emergentes vinculadas a la defensa antimisiles. El objetivo es construir una base industrial capaz de responder con rapidez a la creciente demanda europea de sistemas de protección frente a nuevas amenazas.

En el reparto de capacidades, Diehl Defence aporta su amplia experiencia en misiles guiados y sistemas de defensa aérea ya operativos en varios países. Entre ellos destacan los sistemas de la familia IRIS-T, que se han convertido en una referencia europea en el ámbito de la defensa antiaérea. Esta tecnología será uno de los pilares sobre los que se apoyará el nuevo sistema que se desarrollará para España.

Por su parte, Indra contribuirá con sus capacidades en radares, sensores y sistemas de mando y control, áreas en las que la empresa española ocupa una posición destacada en Europa. La compañía también asumirá un papel relevante en la integración del sistema y en la articulación del ecosistema industrial español que participará en el programa, con el objetivo de reforzar la autonomía tecnológica nacional.