España debía incrementar su gasto militar. Lo tenía que hacer por lógica, por sus alianzas internacionales, por las crecientes amenazas a la seguridad nacional e internacional, porque está en la OTAN, por peso internacional y por mil factores más. Pero el Gobierno no tenía que mentir a la población española mientras lo hacía. Y lo ha hecho: el 'pacifista' Sánchez ha triplicado el gasto militar desde su llegada al poder mientras vende el "no a la guerra" en sus mítines o desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

Las cifras son rotundas. En 2018, al inicio del periodo de mandato de Pedro Sánchez, el gasto militar español se situaba en el nivel de los 10.300 millones de euros. En 2023 esa cifra había crecido ya hasta los 17.400 millones de euros. En 2024 el salto llega a los 22.700 millones. Y la estimación de gasto en 2025 –según los planes impulsados– se eleva hasta los 33.000 millones. Todo un salto hasta triplicar aquellos 10.300 millones del momento de la llegada de Sánchez al poder.

En porcentaje del PIB los datos son igualmente elocuentes. Si antes de la llegada de Sánchez el porcentaje de gasto militar medido en comparación al PIB nacional se situaba en el nivel del 0,9% del PIB, en 2024 había escalado al 1,3-1,4% del PIB y en 2025 (según el objetivo OTAN asumido), habría saltado al 2% del PIB.

La campaña demagógica del "no a la guerra"

De 2018 a 2021 la subida de esta partida de gasto no habría sido demasiado llamativa. De hecho, el gran salto se habría producido en 2022-2023, fruto de la guerra de Rusia contra Ucrania y del aumento claro de las presiones de la OTAN para elevar el gasto en defensa. Y, precisamente por esa tendencia, 2024 y 2025 han terminado de registrar el salto más fuerte en este tipo de gasto.

Y todo ello ha coincidido con una campaña de pura demagogia y mentira de Sánchez que se ha presentado de mitin en mitin vendiendo su "no a la guerra".

Es más, lo único a lo que realmente se ha negado Sánchez es a pasar por el Parlamento nacional –como es su obligación– para aprobar medidas como el envío de la fragata Cristóbal Colón a zonas de conflicto ajenas al territorio nacional.

Incumplimiento de la normativa de Defensa

Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha incumplido la normativa vigente en materia de Defensa –artículo 17 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional– al adoptar en solitario decisiones que corresponden al legislativo español. El artículo 17 de esa norma señala expresamente que "para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados". Añade que "en las misiones en el exterior que, de acuerdo con compromisos internacionales, requieran una respuesta rápida o inmediata a determinadas situaciones, los trámites de consulta previa y autorización se realizarán mediante procedimientos de urgencia que permitan cumplir con dichos compromisos".

Y concluye destacando que, "en los supuestos previstos en el apartado anterior, cuando por razones de máxima urgencia no fuera posible realizar la consulta previa, el Gobierno someterá al Congreso de los Diputados lo antes posible la decisión que haya adoptado para la ratificación, en su caso". Pues bien, nada de todo ello se ha cumplido.