Airtificial fabricará una parte del sistema de propulsión del programa europeo Eurodrone

La empresa española Airtificial participará en el desarrollo del programa europeo Eurodrone tras ser seleccionada por Airbus para fabricar componentes del sistema de propulsión de la aeronave no tripulada. La adjudicación sitúa a la compañía dentro de uno de los proyectos estratégicos de defensa más ambiciosos impulsados por la Unión Europea.

El contrato contempla la producción de estructuras en materiales compuestos destinadas a mejorar la protección y eficiencia aerodinámica de los motores del aparato. La compañía fabricará concretamente los denominados "cowlings", unas cubiertas técnicas integradas en el sistema de propulsión del dron.

Estas piezas desempeñan funciones esenciales para proteger elementos mecánicos sensibles y optimizar el comportamiento aerodinámico durante las operaciones. Airtificial ha destacado que se trata de componentes de alta complejidad tecnológica, fabricados mediante procesos avanzados de ingeniería aeronáutica.

El Eurodrone es un sistema aéreo remotamente tripulado de media altitud y gran autonomía, conocido en el ámbito militar como MALE RPAS. El proyecto está promovido por España, Alemania, Francia e Italia con el objetivo de reforzar la autonomía estratégica europea en capacidades de vigilancia, reconocimiento e inteligencia militar. Además, busca reducir la dependencia tecnológica respecto a plataformas estadounidenses o israelíes.

El programa está liderado industrialmente por Airbus junto a Dassault Aviation y Leonardo, principales grupos aeroespaciales europeos. El dron estará diseñado para realizar misiones ISR, vigilancia de fronteras, seguimiento de objetivos y operaciones militares avanzadas de larga duración. La iniciativa se considera uno de los mayores proyectos conjuntos de defensa desarrollados por la industria europea durante los últimos años y moviliza inversiones multimillonarias entre los países participantes del consorcio internacional.

Airtificial ha comunicado la adjudicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ha subrayado la relevancia estratégica del contrato para reforzar su posición dentro del sector aeroespacial y de defensa. La empresa ha asegurado que su participación demuestra la capacidad tecnológica de la industria española para integrarse en grandes programas europeos de carácter militar.