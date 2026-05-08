Satnus concluye con éxito su cuarta campaña de vuelos de cazas y drones conectados para el programa FCAS

Satnus ha completado con éxito la cuarta campaña de demostraciones en vuelo del programa NGWS/FCAS, una de las fases clave del futuro sistema de combate aéreo europeo, en unas pruebas que han tenido lugar en instalaciones del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial). Durante varias semanas se han realizado ensayos destinados a validar capacidades de cooperación entre aeronaves tripuladas y sistemas no tripulados.

Las pruebas han incluido un total de nueve vuelos de demostración centrados en el desarrollo del Manned-Unmanned Teaming (MUT), una de las capacidades más críticas del programa. En ellas se ha evaluado la coordinación entre plataformas tripuladas y no tripuladas, con maniobras conjuntas, navegación cooperativa y replanificación dinámica de misiones en tiempo real. El sistema NGAC ha sido el núcleo tecnológico empleado en los ensayos.

Entre las capacidades validadas destacan el vuelo en formación entre aeronaves tripuladas y sistemas no tripulados, las maniobras evasivas coordinadas y la detección visual de plataformas en escenarios complejos. También se han realizado pruebas de navegación en entornos degradados sin señal GPS, así como ejercicios de ruptura de formación táctica y cálculo de distancias relativas en tiempo real con varios vehículos no tripulados operando simultáneamente.

Satnus es un consorcio integrado por las empresas españolas GMV, Sener y Tecnobit-Grupo Oesía, que trabajan en coordinación con Airbus y MBDA dentro del marco trinacional del programa FCAS entre España, Francia y Alemania. La campaña ha contado además con la supervisión de representantes del proyecto conjunto y de las oficinas nacionales de los tres países implicados reforzando la cooperación industrial europea en defensa aérea futura.

La campaña supone un nuevo avance en la maduración del futuro sistema de combate aéreo europeo, que integrará cazas de nueva generación con enjambres de drones y plataformas autónomas conectadas en red. El objetivo del programa NGWS/FCAS es desarrollar una arquitectura de combate colaborativo capaz de operar en entornos de alta intensidad y guerra electrónica avanzada mejorando la interoperabilidad y la toma de decisiones asistida por inteligencia artificial.