EEUU probará en las próximas horas su misil intercontinental de disuasión nuclear 'Minuteman III' sin carga explosiva

Estados Unidos llevará a cabo en las próximas horas un ensayo con un misil balístico intercontinental Minuteman III desde la base de Vandenberg, en California. La prueba forma parte del programa rutinario de verificación del sistema de disuasión estratégica estadounidense. Según el Pentágono, el lanzamiento se realizará sin carga explosiva y ha sido programado con años de antelación dentro del calendario operativo habitual.

El ensayo está previsto entre las 12:01 y las 18:01 horas del 20 de mayo, en horario del Pacífico. Las autoridades militares han señalado que se trata de una prueba controlada para comprobar la eficacia, precisión y preparación del sistema de misiles intercontinentales. El Mando de Ataque Global de la Fuerza Aérea supervisará la operación desde instalaciones de control especializadas en la base californiana.

El Pentágono ha insistido en que el lanzamiento "no responde a los acontecimientos a nivel mundial" y que forma parte de ejercicios rutinarios. El Minuteman III es uno de los pilares de la disuasión nuclear estadounidense y permanece en servicio desde la década de 1970. El sistema integra la tríada nuclear junto a submarinos estratégicos y bombarderos de largo alcance.

Durante la prueba se lanzará el misil desde silos subterráneos reforzados, lo que permitirá analizar su comportamiento en vuelo. El vehículo de reentrada será monitorizado para evaluar su precisión y capacidad operativa. Estos ensayos permiten además recopilar datos técnicos esenciales para el mantenimiento, modernización y fiabilidad del sistema de defensa nuclear estadounidense.

El Minuteman III es un misil balístico intercontinental de combustible sólido con capacidad de alcance global, diseñado para ser lanzado desde silos terrestres. Según la Fuerza Aérea de Estados Unidos, constituye un elemento clave de la disuasión estratégica del país. Su arquitectura permite responder a escenarios de amenaza a gran distancia con tiempos de reacción extremadamente reducidos.

Estados Unidos mantiene este tipo de pruebas de forma periódica para garantizar la operatividad del sistema. Actualmente cuenta con cientos de misiles desplegados en su territorio, mientras avanza en el desarrollo del programa Sentinel, destinado a sustituir progresivamente al Minuteman III. La transición se realizará de forma escalonada durante los próximos años dentro de la modernización de su arsenal estratégico.