Un dron marino explota en el principal puerto de Rumanía

Rumanía ha activado las alertas de seguridad en el puerto de Constanza, el más importante del país y estratégico para la OTAN en el mar Negro, después de que un dron naval explotara este viernes en la zona civil de las instalaciones portuarias sin causar heridos.

Según ha informado el Ministerio de Defensa rumano, el artefacto ha sido localizado por equipos de Salvamento Marítimo y se ha autodetonado poco después, alrededor de las 10:30 hora local. Las autoridades han precisado que el dron "no forma parte del equipo del Ejército rumano" y que tampoco había intervenido en las maniobras militares organizadas recientemente en el mar Negro.

Aunque Bucarest no ha atribuido oficialmente el dispositivo a ningún país, Defensa apunta a que se trata de un modelo similar a los utilizados en la guerra de Ucrania. El incidente ha obligado a desplegar un amplio operativo de vigilancia sobre la costa rumana.

NEW: Explosion reported near Romania's Constanța Port. Area cordoned off. A naval drone reportedly found nearby this morning. pic.twitter.com/sode6zhUpg — Clash Report (@clashreport) June 5, 2026

Vigilancia reforzada

El viceministro del Interior, Raed Arafat, ha explicado que dos helicópteros sobrevuelan el puerto de Constanza y el litoral del mar Negro ante la posibilidad de que existan más artefactos en la zona. Medios rumanos aseguran que se han localizado otros tres drones.

"Ahora sabemos que existe el riesgo de autodetonación, por lo que hemos evacuado la zona por si hubiera más drones", ha afirmado Arafat, que ha querido rebajar la alarma pública asegurando que "las medidas son puramente preventivas".

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha confirmado que las autoridades investigan cómo ha podido llegar el dron hasta el puerto y ha advertido de que el país mantendrá un elevado nivel de vigilancia por encontrarse en una región especialmente expuesta a "las consecuencias directas de la guerra de agresión desatada por Rusia contra Ucrania".

"Como Estado miembro de la OTAN, con salida al mar Negro, continuaremos cooperando estrechamente con nuestros aliados", ha señalado Dan, que también ha prometido adoptar "todas las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos y los intereses nacionales".

Antecedentes recientes

La explosión se ha producido además en una infraestructura especialmente sensible para la región. El puerto de Constanza se ha convertido en un enclave estratégico tanto para las exportaciones ucranianas como para la actividad de la OTAN en el mar Negro.

No es la primera vez que las autoridades rumanas detectan este tipo de dispositivos cerca de su litoral. En diciembre de 2025, la Marina rumana ya destruyó mediante una detonación controlada un dron marítimo tipo 'Sea Baby' hallado frente a la costa de Constanza por el riesgo que suponía para la navegación.

Se trata además del segundo incidente relacionado con drones que afecta a territorio rumano en apenas una semana. El pasado 29 de mayo, otro aparato impactó contra un edificio residencial en la ciudad de Galati y dejó dos heridos. Las autoridades de Bucarest sostienen que aquel dron era de origen ruso, una acusación que el Kremlin negó posteriormente.