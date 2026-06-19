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Defensa

El Rey y la Princesa Leonor comparten vuelo de instrucción en la Academia General del Aire

El rey Felipe VI y la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, han compartido un vuelo de instrucción en la Academia General del Aire. Los han hecho en las Pilatus PC-21 con las que se realiza la formación en el centro militar.

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El rey Felipe VI y la Princesa Leonor han compartido vuelo de instrucción en la Academia General del Aire.

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Antes del vuelo el Monarca y la heredera de la Corona han participado en un briefing junto a los instructores que les han acompañado a bordo de la aeronave.

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En el briefing previo se revisan todos los puntos esenciales del vuelo que se va a realizar a continuación.

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Minutos antes de subirse al avión, el rey Felipe VI ha utilizado el simulador de vuelo del Pilatus PC-21, la aeronave en la que ha aprendido a volar la Princesa de Asturias.

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El Rey y la Princesa Leonor salen hacia las aeronaves para emprender su vuelo conjunto de instrucción.

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Los miembros de la Familia Real van sentados en el asiento delantero. Los instructores de vuelo van sentados los asientos traseros.

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La Princesa de Asturias, a bordo de la aeronave 792-06. Detrás, el Rey a bordo de la aeronave 792-31. 

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Las aeronaves utilizadas son las Pilatus PC-21, que desde hace unos años son el entrenador principal de la Academia General del Aire. 

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Las Pilatus PC-21 han sustituido a dos veteranos sistemas de enseñanza que se venían empleando en la AGA como eran la Pillán y el caza C101.

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El vuelo de instrucción del Rey y la Princesa sobrevolando la Manga del Mar Menor.

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Don Felipe y Doña Leonor comentan animadamente el vuelo de instrucción que acaban de realizar.

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El Rey y la Princesa posan sonrientes junto a una de las aeronaves empleadas para el vuelo de instrucción.

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Foto de grupo tras el vuelo de instrucción conjunto del Rey y la Princesa. Los pilotos-alumnos y los pilotos-instructores destacan por llevar los folios con los apuntes de la misión en la pierna.

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El Rey abraza a la Princesa tras concluir el vuelo conjunto de instrucción.

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Vídeo del vuelo conjunto de instrucción entre el Rey y la Princesa de Asturias.

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