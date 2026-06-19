El Rey y la Princesa Leonor comparten vuelo de instrucción en la Academia General del Aire
El rey Felipe VI y la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, han compartido un vuelo de instrucción en la Academia General del Aire. Los han hecho en las Pilatus PC-21 con las que se realiza la formación en el centro militar.
El rey Felipe VI y la Princesa Leonor han compartido vuelo de instrucción en la Academia General del Aire.
Antes del vuelo el Monarca y la heredera de la Corona han participado en un briefing junto a los instructores que les han acompañado a bordo de la aeronave.
En el briefing previo se revisan todos los puntos esenciales del vuelo que se va a realizar a continuación.
Minutos antes de subirse al avión, el rey Felipe VI ha utilizado el simulador de vuelo del Pilatus PC-21, la aeronave en la que ha aprendido a volar la Princesa de Asturias.
El Rey y la Princesa Leonor salen hacia las aeronaves para emprender su vuelo conjunto de instrucción.
Los miembros de la Familia Real van sentados en el asiento delantero. Los instructores de vuelo van sentados los asientos traseros.
La Princesa de Asturias, a bordo de la aeronave 792-06. Detrás, el Rey a bordo de la aeronave 792-31.
Las aeronaves utilizadas son las Pilatus PC-21, que desde hace unos años son el entrenador principal de la Academia General del Aire.
Las Pilatus PC-21 han sustituido a dos veteranos sistemas de enseñanza que se venían empleando en la AGA como eran la Pillán y el caza C101.
El vuelo de instrucción del Rey y la Princesa sobrevolando la Manga del Mar Menor.
Don Felipe y Doña Leonor comentan animadamente el vuelo de instrucción que acaban de realizar.
El Rey y la Princesa posan sonrientes junto a una de las aeronaves empleadas para el vuelo de instrucción.
Foto de grupo tras el vuelo de instrucción conjunto del Rey y la Princesa. Los pilotos-alumnos y los pilotos-instructores destacan por llevar los folios con los apuntes de la misión en la pierna.
El Rey abraza a la Princesa tras concluir el vuelo conjunto de instrucción.
Vídeo del vuelo conjunto de instrucción entre el Rey y la Princesa de Asturias.