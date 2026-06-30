Los programas de modernización de las Fuerzas Armadas españolas que van a ser aprobado este año 2026 empiezan a ver la luz. El Gobierno ha aprobado en las últimas horas los dos reales decretos que tenían pendientes y que permitirán al Ejecutivo conceder adelantos a la industria para que las empresas de Defensa no tengan que empezar los desarrollos o la producción empleando fondos propios.

El primero de los reales decretos afecta principalmente a la Armada e incluye la actualización de los veteranos cazaminas de la clase Segura, el desarrollo de la nueva corbeta europea (European Patrol Corvette) o la actualización de fragatas, sistemas de combate, sensores y redes de mando y control de unidades en servicio. El gran grueso de estos programas tiene como protagonista a Navantia.

El segundo de los reales decretos contempla la financiación, mucho más genérico, servirá para la financiación de programas de sistemas anti-drones (C-UAS); modernización de plataformas aéreas (Eurofighter Typhoon y NH-90); capacidades de posicionamiento, navegación y tiempo (PNT); sistemas de mando y control; o guerra electrónica. Las empresas involucradas en estos programas no se conocen de momento.

Eran dos reales decretos pendientes porque el Consejo de Ministros ya aprobó la pasada semana un real decreto que incluye un ambicioso paquete de programas de misiles aeronavales, entre los que se incluyen sistemas Taurus, Iris-T y NSM, entre otros. Y es que se conocía que los adelantos iban a estar configurados en tres reales decretos distintos después de que los mismos se filtrasen a finales de mayo.

La información que contienen estos reales decretos todavía no es suficientemente precisa para conocer todos y cada uno de los nuevos programas de armamento que se van a lanzar este año 2026. Algunos detalles más aportó este lunes la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, la número dos política del Ministerio de Defensa. Según dijo, serán al menos 15 nuevos Programas Especiales de Armamento.