Anduril presenta el primer dron de ataque diseñado para operar subordinado a helicópteros de ataque

El fabricante estadounidense Anduril ha presentado Thunder, un helicóptero de combate autónomo diseñado para acompañar a aeronaves tripuladas en operaciones militares y asumir misiones de ataque, reconocimiento, apoyo logístico o guerra electrónica. La nueva plataforma ha sido desvelada durante el Salón Aeronáutico de Farnborough 2026, y la empresa prevé que realice su primer vuelo en 2027.

Según ha informado Military Times, el Thunder ha sido desarrollado en colaboración con Archer Aviation como una aeronave de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) de categoría Grupo 5. El aparato incorpora un sistema de propulsión híbrido-eléctrico y rotores basculantes que le permiten operar junto a helicópteros de combate como el AH-64 Apache o el futuro Cheyenne II.

La compañía sostiene que el desarrollo de este tipo de plataformas responde a la creciente amenaza que representan los drones, las municiones merodeadoras y los sistemas de defensa antiaérea de bajo coste en los conflictos actuales. En un comunicado, Anduril afirma que estos factores han incrementado el riesgo para los helicópteros de ataque tripulados, tradicionalmente empleados en operaciones de maniobra.

Un dron para múltiples misiones

La empresa explica que Thunder lleva en desarrollo desde 2024 y que está diseñado para operar de forma independiente, en formaciones autónomas o junto a aeronaves tripuladas.

Entre las funciones previstas figuran el apoyo de fuego, la inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), la patrulla marítima, la guerra antisubmarina, las operaciones de búsqueda y rescate y el transporte de carga en zonas de combate. También podrá lanzar efectos de masa de largo alcance para apoyar operaciones militares.

Según Anduril, el objetivo es aumentar la capacidad operativa sin exponer a las tripulaciones a los entornos más peligrosos del campo de batalla. Uno de los elementos destacados del diseño es la incorporación de compartimentos modulares internos que permiten adaptar el armamento en función de cada misión.

La compañía asegura que la aeronave podrá integrar municiones de precisión, cargas útiles de guerra electrónica, cohetes, municiones lanzadas desde el aire y sistemas antidrones.

Como ejemplo de configuración, Anduril señala que Thunder podría transportar hasta 10 misiles aire-tierra, 16 ojivas, 76 cohetes de 70 milímetros o una docena de municiones destinadas a interceptar drones.

Vuelo autónomo y transporte

El funcionamiento de la aeronave estará controlado por Lattice for Mission Autonomy, el sistema de autonomía desarrollado por Anduril. Este software gestionará de forma automática la formación de vuelo y la separación respecto a aeronaves tripuladas, con el objetivo de que las tripulaciones puedan concentrarse exclusivamente en la misión.

La compañía también destaca que el aparato ha sido diseñado para facilitar su despliegue y transporte. Su configuración permite almacenarlo en un contenedor estándar, lo que simplifica su traslado a diferentes escenarios operativos.