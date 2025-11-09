El Barça destituye a Joan Peñarroya

El Barça ha anunciado este domingo la destitución del entrenador Joan Peñarroya, que asumió el cargo en el verano de 2024 y terminaba contrato el próximo 30 de junio, debido a los malos resultados del equipo azulgrana. El asistente Óscar Orellana asumirá el mando del banquillo culé de forma interina.

"El entrenador del Barça de baloncesto Joan Peñarroya no seguirá al frente del banquillo del primer equipo azulgrana. El FC Barcelona quiere agradecer al técnico su profesionalidad y le desea muchos aciertos en el futuro", dice el comunicado oficial de la entidad.

La derrota de este domingo (96-78) en la pista del Bàsquet Girona, equipo destinado a pelear por la salvación en la Liga Endesa y que solo había ganado uno de los cinco partidos disputados, ha sido el detonante definitivo para el técnico de Tarrasa, que llegaba muy cuestionado por los tropiezos previos ante el UCAM Murcia en la competición doméstica (78-81) y en el Clásico de la Euroliga del pasado viernes frente al Real Madrid (92-101).

Después de las seis primeras jornadas en la ACB, el Barça es duodécimo con un pobre balance de dos victorias y cuatro derrotas, mientras que en la Euroliga, tras nueve jornadas, marcha noveno con 5-4.