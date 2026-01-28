Tormenta perfecta en Da Luz: el Real Madrid, a la repesca

El Real Madrid volvió a subirse al péndulo emocional que marca su temporada. De la euforia contenida a la preocupación abierta en apenas noventa minutos bajo el diluvio de Lisboa. En Da Luz, el Benfica fue más equipo, más intenso y mucho más reconocible que un conjunto blanco frágil atrás y desconectado casi siempre del pulso real del partido. El 4-2 final no solo le deja fuera del Top-8, sino que le empuja otra vez al incómodo camino del playoff. Y, peor aún... deja la sensación de que con noches así Europa se hace cuesta arriba.

Desde el inicio se vio que aquello era una etapa de montaña. El Benfica de Mourinho —ordenado, agresivo, vertical— planteó una emboscada perfecta: bloque aparentemente replegado, recuperación rápida y salida directa hacia el área de Courtois. El Madrid, en cambio, compareció sin la tensión necesaria. Perdió la batalla de la intensidad, esa que no se entrena en el gimnasio sino en la cabeza.

Las llegadas locales se sucedieron con una facilidad alarmante. Prestianni fue el faro de casi todo lo que pasó en campo blanco. Pavlidis avisó primero, luego el propio Prestianni obligó a Courtois a una parada monumental que besó el larguero, y Aursnes desperdició otra ocasión clarísima. El Madrid hacía agua por los costados y sufría cada transición como si defendiera con cristales.

Mbappé, un rayo en medio del diluvio

Y, de repente, Mbappé. Invisible hasta entonces, apareció como hacen los depredadores silenciosos. Centro exquisito de Asencio desde la derecha y cabezazo letal del francés al segundo palo. Un gol que no respondía al guion del partido, pero sí a la lógica del talento. Incluso Asencio rozó el segundo poco después, confirmando su crecimiento ofensivo.

Ya viene el pichichi a poner orden.

El 12º de Mbappé en esta #UCL ✨. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/MLaS9cpPP4 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 28, 2026

El espejismo duró poco. Un resbalón fatal de Asencio en una contra permitió a Pavlidis centrar sin oposición y a Schjelderup cabecear a placer el empate. El golpe descompuso al Madrid, que perdió orden y confianza. Antes del descanso, Valverde salvó bajo palos otro tanto cantado y Barreiro falló lo inexplicable. El 2-1 terminó llegando desde el punto de penalti, en una acción muy discutida de Tchouaméni sobre Otamendi que Pavlidis transformó con frialdad.

Nada cambió tras el descanso. El Madrid tuvo más balón, pero menos fútbol. Ataques previsibles, pérdidas evitables y un repliegue dramático tras cada error. Así nació el tercero del Benfica, otro golpe de Schjelderup, esta vez con un disparo que sorprendió a Courtois por su palo.

Cuando el partido se inclinaba peligrosamente hacia la goleada, volvió a aparecer Mbappé. Pase atrás de Arda Güler y definición precisa del francés para el 3-2. El talento mantenía con vida a un equipo que colectivamente no funcionaba.

Un final que retrata la noche

Pero ni el gol cambió la tendencia. El Benfica siguió siendo mejor, más sólido, más convencido. El Madrid se partió, jugó largo sin orden y se encomendó a acciones individuales. Arbeloa movió el banquillo, pero no encontró soluciones. Güler se marchó frustrado, las pérdidas se acumularon y la sensación de naufragio fue total.

EL FÚTBOL ES UNA LOCURA 🤯. Trubin sube a rematar en la última jugada y marca de cabeza para mantener vivo al Benfica. El Real Madrid se queda fuera del Top 8.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/XCNjweP9XI — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 28, 2026

El desenlace tuvo tintes de tragicomedia: expulsiones, desorden y, en el descuento, el remate de cabeza del portero Trubin para el 4-2 definitivo. Una postal perfecta de la noche: el Benfica creyendo en todo, el Madrid desbordado por sus propias carencias. Lisboa fue un aviso serio. Porque más allá del resultado, lo que inquieta es la fragilidad. Y en Europa, cuando tiembla la estructura, no hay talento que sostenga el techo eternamente.

FICHA TÉCNICA

--RESULTADO: SL BENFICA, 4 - REAL MADRID, 2. (2-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

SL BENFICA: Trubin; Dedic, Otamendi, Araújo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni (Rego, min.87), Schjelderup (Silva, min.90+3), Sudakov (Barrenechea, min.83); y Pavlidis (Ivanovic, min.90+3).

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen (Alaba, min.79), Carreras (Brahim, min.79); Tchouaméni (Camavinga, min.55), Güler (Cestero, min.79), Bellingham; Mastantuono (Rodrygo, min.55), Mbappé y Vinícius.

--GOLES:

0-1, min.30: Kylian Mbappé.

1-1, min.36: Andreas Schjelderup.

2-1, min.45+5: Vangelis Pavlidis, de penalti.

3-1, min.54: Andreas Schjelderup.

3-2, min.58: Kylian Mbappé.

4-2, min.90+8: Trubin.

--ÁRBITRO: Davide Massa (ITA). Amonestó a Barreiro (min.11) y Dahl (min.85) por parte del SL Benfica. Y a Tchouaméni (min.3), Asencio (min.45+4), Huijsen (min.62) y Carreras (min.66) en el Real Madrid. Expulsó a Asencio (min.90+2) por segunda amarilla y a Rodrygo (min.90+7) por tarjeta roja.

--ESTADIO: Da Luz.