3-5 con unos minutos de locura en La Cartuja entre el Betis y el Barça

Betis

3
5

Barcelona

Antony (min. 6) Llorente (min. 85) Cucho Hdez. (min. 89)

Ferran (min. 11) Ferran (min. 13) Roony (min. 31) Ferran (min. 40) Lamine Yamal (min. 59)

Hansi Flick y los suyos quieren continuar la senda de la victoria y afianzar el liderato.
El defensa del Betis Diego Llorente celebra tras marcar el segundo gol ante el Barcelona, durante el partido de LaLiga EA Sports. | EFE

Los de Manuel Pellegrini buscan romper la racha de imbatibilidad del FC Barcelona.

FINAL

Y poco más puedo añadir por hoy... os voy dejando, en breve la crónica. Un placer como siempre, nos leemos pronto!
FINAL

Menuda locura de partido.... es que no tengo palabras para deciros. Cuando parecía que el FC Barcelona ganaba de manera clara estando 1-5 en el marcador, en cuestión de pocos minutos el Betis ha sido capaz de marcar dos que maquillan el marcador con un 3-5 final que demuestra la intensidad y la calidad de partido vivido en La Cartuja.
Comienzo o final Minuto 90 + 6

¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO!
Minuto 90 + 5

Falta de Lamine Yamal.
Minuto 90 + 5

Último minuto con 3-5 en el marcador.... menuda locura de partido estamos viviendo en La Cartuja.
Minuto 90 + 4

Falta a favor del Barça.
Minuto 90 + 3

¡Alto Valentín! Cabecea el argentino por encima del larguero el córner
Minuto 90

SEIS DE AÑADIDO.
Gol Minuto 89

GOOOOOOL DEL BETIS. Goooool del Cucho Hernández de penalti. Lo lanza muy bien el jugador bético y nada puede hacer Joan García.
Minuto 89

Amarilla a Kounde por el penalti.
Minuto 89

Penalti clarísimo de Koundé sobre Abde.
Cambio Minuto 88

Cambio obligado de Junior por Ricardo.
Minuto 88

Se va al suelo Junior porque no puede más.... parece una nueva lesión muscular.
Tarjeta amarilla Minuto 87

Amarilla para V. Gómez por protestar.
Minuto 86

Rashford se presentaba solo ante Valles en un 1-1 clarísimo que arrancaba desde su campo y termina el balón lejos de la portería.
Gol Minuto 85

GOOOOOOOL. Desde el córner sacado por Fornals iba directa al centro del área, la peinó Abde y Llorente solo tiene que empujarla cómodamente. Acorta distancias el Betis.
Minuto 83

Corner para el Betis que busca el segundo en grandes jugadas colectivas.
Minuto 82

¡¡RUIBAAAAAAAAAAAAAAAAAL!! Llegó desde atrás, sacó el centro durísimo y el balón se pasea sin encontrar finalizador.
Cambio Minuto 80

Se marcha cojeando de la Cartuja Eric García, entra en su jugar Jofre.
Minuto 79

GOL de Pablo! Anulado por fuera de juego del Cucho Hernández.
Minuto 78

Falta de Eric Garcia.
Minuto 77

Nueva gran jugada de Rashford y Fermin buscando el sexto gol culé. No sale por muy poquito a saque de banda.
Cambio Minuto 75

Sale del campo Antony y entra Pablo

Minuto 75

Caaaaaasi llega el sexto del FC Barcelona! Gran jugada y gran pase de Lamine que por muuuuy poquito no llega a rematar Ferrán Torres.
Minuto 72

Paradón de Joan García. Nueva jugada del Betis pero el balón le llega muuuuy lento a Antony que le dispara de una especie de semivolea que bota cerca de él.... remate incómodo para el delantero.
Oportunidad Minuto 70

Ocasión para el Betis! En este caso Joan García la ha mandado a córner. No se rinden los de Pellegrini.
Minuto 68

Fuera de juego mientras se duele Antony en el suelo ras un golpe de Christensen.
Minuto 67

Retomo la jugada anterior porque ha sido algo controvertida.... Saca la falta Valles desde portería en un pase taaaan largo que llega directo a Abde en la banda pero muuuy cerquita de la portería culé. Sale de la cueva el meta para cortar el avance de Abde y se juega la falta.... que finalmente no pita. Por protestar esta acción ha sido la tarjeta de Ruibal.
Cambio Minuto 67

Se marcha Roony y entra Fermín en el terreno de juego.
Tarjeta amarilla Minuto 66

Tarjeta amarilla a Ruibal por protestar.
Minuto 66

Gran ocasión del Barça que corta a tiempo Aitor Ruibal. Roony, Rashford y compañía quieren más.... córner para los culers.
Minuto 65

os dejo por aquí la imagen del penalti pitado.... vosotros juzgais.

Cambio Minuto 63

Maaas cambios. Ahora es Hansi Flick quien mueve el banquillo. Se marcha Pedri y Gerard Martin entran Frenkie de Jong y Marc Bernal.
Oportunidad Minuto 61

¡¡SALVA JOAN GARCÍAAAAAAAAAAAAAAAAA!! Centro raso del Cucho, disparo a placer de Deossa y saca los guantes Joan García.
Cambio Minuto 60

Doble cambio en el Betis. Entran Diego Llorente y Junior Firpo. Se retiran Bartra y Natan.
Tarjeta amarilla Minuto 59

Amarilla para Deossa por las protestas.
Gol Minuto 59

GOOOOOOOOOOL DE LAMINE YAMAL. Gol del FC Barcelona, quinto del partido. Gol de penalti que lanza al lado contrario donde se ha tirado Valles. IMPARABLE para el portero.
Minuto 58

Me van a perdonar los lectores pero yo no entiendo estas interpretaciones.... disparará Lamine Yamal frente a Álvaro Valles.
Penalty Minuto 57

PENALTI A FAVOR DEL FC BARCELONA. Después de más de dos minutos de revisión... al final Francisco Hernández Maeso pita penalti a favor del conjunto culé.
Minuto 54

Se para el juego porque están revisando un posible penalti. La jugada es bastante clara... El balón toca en el cuerpo de Marc Bartra y después en la mano, por tanto, es mano indirecta... Veremos lo que decide el árbitro.
Minuto 54

Paradón de Valles ante una ocasión de Lamine Yamal, la primera clara del delantero español esta noche.
Minuto 54

Rashfoooord, doble ocasión del británico que se pasea por delante de la portería bética.
Minuto 52

Falta a favor del Betis.
Minuto 51

Bueeena jugada de Lamine Yamal que corta Bartra ya dentro del área bética.... Córner a favor del Barça.
Minuto 48

Disparo de Antony a las manos de Joan García. Quiere meterse de nuevo en el partido el Betis.
Minuto 48

Al descanso, Altimira tuvo unas palabras en Movistar + sobre el encuentro...
Tarjeta amarilla Minuto 47

Tarjeta amarilla a Gerard Martí por falta sobre Antony sin balón.
Minuto 46

Nuevo remate de Ferran que no se cansa.... esta vez a las manos de Valles.
Minuto 46

Falta de Deossa sobre Lamine Yamal.
Comienzo o final Minuto 45

Rueda de nuevo el balón en La Cartuja.
Cambio DESCANSO

Cambio también en el FC Barcelona, se retira Balde y entra en su lugar Christensen.
Cambio DESCANSO

Cambios en el Betis, se va Altimira y entra Deossa.
DESCANSO

¡No se vayan muy lejos porque regresamos en unos minutos! ¡Hasta ahora mismo!
DESCANSO

Increíble el partido del FC Barcelona.... Casi perfecto podría decirse. Empezó perdiendo con un muy tempranero gol de Antony pero en cuanto abrieron el marcador los de Flick parecen no haber cerrado el grifo.... 4 goles en 45 minutos. IMMPRESIONANTE. Cierto es que en los últimos minutos parece que el Betis empieza a reaccionar ligeramente con alguna ocasión.... Veremos cómo arranca la segunda parte.
DESCANSO

FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE.

Oportunidad Minuto 45 + 5

UUUUUUY Ruibal!!!! Buena jugada de los de Pellegrini que remata Ruibal desde la banda con un disparo potente que se va por muuuy poquito al lateral de la red de Joan García.
Minuto 45 + 3

Para el juego el árbitro porque hay un jugador del Barça en el suelo que no parecía de la jugada.... es Jules Koundé que se ha llevado un golpe en la cabeza al inicio de la jugada que terminaba en la portería de Valles.
Oportunidad Minuto 45

UUUUUY! Ruibal y Cucho Hernández.... Menuda pareja, menudo pase del español que el Cucho intenta rematar lanzándose en plancha al césped.

La deja pasar Antony, recoge Ruibal en banda, centro perfecto a media altura y cabezazo en plancha del Cucho que no acaba dentro por centímetros. Jugadón del Betis.
Minuto 45

CINCO MINUTOS DE AÑADIDO, nos vamos hasta el 50.
Minuto 44

Remate alto de Altimira que buscaba sorprender a Joan García desde lejos de la portería... Desesperados los béticos.
Minuto 43

Se reanuda el partido y, de momento, Natan sigue en el terreno de juego pero parece que quiere el cambio.... No parece que tenga buenas sensaciones el jugador bético.
Minuto 41

Nueva ocasión del Barça, otra vez Ferran.... y parece que Natan se ha lesionado. Veremos qué hace ahora Pellegrini.
Gol Minuto 40

GOOOOOOL tercero de Ferran Torres!!!! Jugada con un pelín de fortuna de los de Hansi Flick que termina con el cuarto gol antes del descanso...

Jugada de Rashford que da el pase a Ferran que dispara pero golpea en Bartra y desvía ligeramente el balón, algo que impide que su portero pueda llegar...
Minuto 39

No le salió el pase largo ahora a Pedri. Está el Betis persiguiendo sombras... No es capaz de controlar el balón y tener una jugada el equipo de Pellegrini.
Minuto 37

Nuevo córner para el FC Barcelona después de una muy buena jugada colectiva.
Minuto 34

Falta directa de Rashford que sale desviada por la barrera hacia córner.
Minuto 33

Falta sobre Lamine Yamal en la frontal del área... peligrosa en una de las mejores jugadas de español.
Gol Minuto 31

GOLAAAAAAZO DE ROONY. Tercero del Barça en media hora. Graaaan pase de Pedri, milimétrico, y remate espectacular del delantero culé que pone una gran distancia con el Betis.
Minuto 29

Falta a favor del FC Barcelona.
Minuto 28

Que GRAN control de Pedri.... que elegancia tiene el canario. Increíble.No se pone nervioso dentro de su área ante la presión de Abde y se lleva el balón de una manera espectacular.
Minuto 28

No es bueno el pase en diagonal de Abde. Se la queda Joan García.
Minuto 27

Destaca el FC Barcelona en sus redes sociales los goles en LaLiga de Ferran

Oportunidad Minuto 25

Uuuuuy!!! Nueva gran jugada colectiva del Barça queen la que el remate de Roony que terminó en saque de esquina.
Minuto 23

Saque de esquina a favor del Barça que se retrasa por el cambio de botas de Pedri.
Minuto 23

Se llevó un manotazo en la cara Eric de Marc Roca y el colegiado detiene el posible ataque del Betis. Ya había controlado Antony para armar el ataque con velocidad.
Tarjeta amarilla Minuto 21

Amonestado Altimira por zancadillear claramente a Lamine Yamal
Minuto 19

Falta favorable al Barça sobre Pedri.
Minuto 18

El Betis no baja los brazos pero intenta poner un poco de paz... Los balones largos no están siendo el mejor recurso de los de Pellegrini hoy.
Minuto 16

Quiere reaccionar el Betis, que con muy pocos toques se presenta en el área del Barça. Tres goles en apenas cuarto de hora.. Menudo partidazo en La Cartuja.
Minuto 14

Coooorner para el Betis que remata Natan por encima del travesaño. Saque de esquina de nuevo.
Gol Minuto 13

GOOOOOOOL DE FERRAN. Segundo en menos de 5 minutos. IMPRESIONANTE LO DEL ESPAÑOL. Gram pase de Roony al centro del área y remate perfecto del español en una semibolea... increíble.
Gol Minuto 11

GOOOOOOOOL DE FERRAN. Gran jugada del FC Barcelona con una triangulación estupenda de Koundé y remata a gol el delantero español....

Combina con rapidez el Barça en banda derecha, pared de Koundé, centro raso al corazón del área y ahí aparece Ferran para poner el interior del pie y lograr el empate. Reacciona rapidísimo el Barça.
Minuto 9

CÓRNER A FAVOR DEL BARÇA. Atajado el disparo de Rashford por Valles.
Gol Minuto 6

GOOOOOOOOL de Antony. Primera llegada del Betis en una gran jugada colectiva. Abde gana línea de fondo, el pase atrás lo remata mal Cucho, Fornals dispara con toque en Balde incluido, y Kounde habilita a Antony para batir a Joan García
Minuto 4

Saque de banda para el Betis.
Minuto 4

Fuera de juego de Rashford en una de las primeras jugadas culers desde la banda.
Minuto 3

Primeros compases en los que parece que el Barça tiene más posesión pero están tanteándose ambos equipos...
Minuto 1

Se confirma que Roony juega en banda y Lamine de mediapunta.
Minuto 1

Primera falta del encuentro del Barça, concretamente Ferran sobre Antony.
Comienzo o final Minuto 1

¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO, MUEVE EL FC BARCELONA!
PREVIA

MINUTO DE SILENCIO EN EL ESTADIO DE LA CARTUJA.
PREVIA

Saltan los jugadores de ambos equipos al terreno de juego. Suena el himno del Betis, INCOMPARABLE.
PREVIA

Quedan apenas 5 minutos para que empiece a rodar el balón...
PREVIA

Por su parte, a los de Pellegrini le quedan todavía otros tres encuentros hasta final de 2025... En este caso son el próximo jueves 11 a las 18:45 frente al Dinamo de Kiev, luego el lunes 15 frente al Rayo Vallecano y el 21 de diciembre frente al Getafe. El conjunto sevillano cierra el año en casa.
PREVIA

Destacar también que el Barcelona tiene tan solo tres compromisos más antes de acabar el año. Después del Betis, jugará el martes a las 21:00 frente el Eintracht de Frankfurt, un partido que está en la historia negra reciente de los culés. En Liga, para terminar el 25, jugará ante Osasuna en casa (sábado 13, 18:30 h) y frente al Villarreal en La Cerámica.
PREVIA

Ya están calentando los dos equipos sobre el césped de La Cartuja. Menos de media hora nos queda por delante de previa.
PREVIA

Y, como detalle especial esta tarde en Sevilla, los jugadores del Betis lucirán durante el himno unos dorsales en pictogramas para que las personas con dificultades cognitivas identifiquen en qué puesto juega cada uno.
PREVIA

El árbitro del encuentro será Francisco Hernández Maeso, con Javier Iglesias Villanueva en el VAR. No es la primera vez que Hernández Maeso es designado para arbitrar un encuentro del equipo verdiblanco en la actual temporada, de hecho, el colegiado ya estuvo en el Villarreal-Betis, disputado el 18 de octubre y correspondiente a la novena jornada del campeonato, que terminó con el resultado de 2-2.

También ha arbitrado en seis jornadas más de LaLiga y en dos encuentros de la Copa del Rey. Entre ellos el de este miércoles entre el Antoniano y el Villarreal correspondiente a la segunda eliminatoria del torneo copero y que terminó con el triunfo del equipo dirigido por Marcelino en la tanda de penaltis.
PREVIA

Si hablamos de goles hay que destacar que el Barça es de largo el equipo más anotador del Campeonato (39 goles en 14 jornadas), y solo ha dejado su puerta a cero en uno de los trece últimos encuentros (4-0 al Athletic) en todas las competiciones.
PREVIA

El Betis también ha querido tener en X un reconocimiento para aquellos béticos que antes fueron culers recordando su paso por las filas del conjunto catalán.

Betis

  • Álvaro Valles
  • Aitor Ruibal
  • Marc Bartra
  • Natan
  • Valentín Gómez
  • Sergi Altimira
  • Pablo Fornals
  • Marc Roca
  • Antony
  • Cucho Hernández
  • Abdessamad Ezzalzouli
  • Suplentes: Adrián, Pau López, Angel Ortiz, Ricardo Rodríguez, Junior Firpo, Diego Llorente, Rodrigo Riquelme, Pablo García, Giovani Lo Celso, Nelson Deossa, Cédric Bakambu y Chimy Ávila

Barcelona

  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • Alejandro Balde
  • Roony Bardghji
  • Eric García
  • Pedri
  • Lamine Yamal
  • Ferran Torres
  • Marcus Rashford
  • Suplentes: Eder Aller, Wojciech Szczęsny, Jofre Torrents, Andreas Christensen, Tomás Marqués, Marc Casadó, Fermín López, Dro Fernández, Marc Bernal, Raphinha, Frenkie de Jong y Robert Lewandowski

