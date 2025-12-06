3-5 con unos minutos de locura en La Cartuja entre el Betis y el Barça
Los de Manuel Pellegrini buscan romper la racha de imbatibilidad del FC Barcelona.
Y poco más puedo añadir por hoy... os voy dejando, en breve la crónica. Un placer como siempre, nos leemos pronto!
Menuda locura de partido.... es que no tengo palabras para deciros. Cuando parecía que el FC Barcelona ganaba de manera clara estando 1-5 en el marcador, en cuestión de pocos minutos el Betis ha sido capaz de marcar dos que maquillan el marcador con un 3-5 final que demuestra la intensidad y la calidad de partido vivido en La Cartuja.
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO!
Falta de Lamine Yamal.
Último minuto con 3-5 en el marcador.... menuda locura de partido estamos viviendo en La Cartuja.
Falta a favor del Barça.
¡Alto Valentín! Cabecea el argentino por encima del larguero el córner
SEIS DE AÑADIDO.
GOOOOOOL DEL BETIS. Goooool del Cucho Hernández de penalti. Lo lanza muy bien el jugador bético y nada puede hacer Joan García.
Amarilla a Kounde por el penalti.
Penalti clarísimo de Koundé sobre Abde.
Cambio obligado de Junior por Ricardo.
Se va al suelo Junior porque no puede más.... parece una nueva lesión muscular.
Amarilla para V. Gómez por protestar.
Rashford se presentaba solo ante Valles en un 1-1 clarísimo que arrancaba desde su campo y termina el balón lejos de la portería.
GOOOOOOOL. Desde el córner sacado por Fornals iba directa al centro del área, la peinó Abde y Llorente solo tiene que empujarla cómodamente. Acorta distancias el Betis.
Corner para el Betis que busca el segundo en grandes jugadas colectivas.
¡¡RUIBAAAAAAAAAAAAAAAAAL!! Llegó desde atrás, sacó el centro durísimo y el balón se pasea sin encontrar finalizador.
Se marcha cojeando de la Cartuja Eric García, entra en su jugar Jofre.
GOL de Pablo! Anulado por fuera de juego del Cucho Hernández.
Falta de Eric Garcia.
Nueva gran jugada de Rashford y Fermin buscando el sexto gol culé. No sale por muy poquito a saque de banda.
Sale del campo Antony y entra Pablo
Caaaaaasi llega el sexto del FC Barcelona! Gran jugada y gran pase de Lamine que por muuuuy poquito no llega a rematar Ferrán Torres.
Paradón de Joan García. Nueva jugada del Betis pero el balón le llega muuuuy lento a Antony que le dispara de una especie de semivolea que bota cerca de él.... remate incómodo para el delantero.
Ocasión para el Betis! En este caso Joan García la ha mandado a córner. No se rinden los de Pellegrini.
Fuera de juego mientras se duele Antony en el suelo ras un golpe de Christensen.
Retomo la jugada anterior porque ha sido algo controvertida.... Saca la falta Valles desde portería en un pase taaaan largo que llega directo a Abde en la banda pero muuuy cerquita de la portería culé. Sale de la cueva el meta para cortar el avance de Abde y se juega la falta.... que finalmente no pita. Por protestar esta acción ha sido la tarjeta de Ruibal.
Se marcha Roony y entra Fermín en el terreno de juego.
Tarjeta amarilla a Ruibal por protestar.
Gran ocasión del Barça que corta a tiempo Aitor Ruibal. Roony, Rashford y compañía quieren más.... córner para los culers.
os dejo por aquí la imagen del penalti pitado.... vosotros juzgais.
Maaas cambios. Ahora es Hansi Flick quien mueve el banquillo. Se marcha Pedri y Gerard Martin entran Frenkie de Jong y Marc Bernal.
¡¡SALVA JOAN GARCÍAAAAAAAAAAAAAAAAA!! Centro raso del Cucho, disparo a placer de Deossa y saca los guantes Joan García.
Doble cambio en el Betis. Entran Diego Llorente y Junior Firpo. Se retiran Bartra y Natan.
Amarilla para Deossa por las protestas.
GOOOOOOOOOOL DE LAMINE YAMAL. Gol del FC Barcelona, quinto del partido. Gol de penalti que lanza al lado contrario donde se ha tirado Valles. IMPARABLE para el portero.
Me van a perdonar los lectores pero yo no entiendo estas interpretaciones.... disparará Lamine Yamal frente a Álvaro Valles.
PENALTI A FAVOR DEL FC BARCELONA. Después de más de dos minutos de revisión... al final Francisco Hernández Maeso pita penalti a favor del conjunto culé.
Se para el juego porque están revisando un posible penalti. La jugada es bastante clara... El balón toca en el cuerpo de Marc Bartra y después en la mano, por tanto, es mano indirecta... Veremos lo que decide el árbitro.
Paradón de Valles ante una ocasión de Lamine Yamal, la primera clara del delantero español esta noche.
Rashfoooord, doble ocasión del británico que se pasea por delante de la portería bética.
Falta a favor del Betis.
Bueeena jugada de Lamine Yamal que corta Bartra ya dentro del área bética.... Córner a favor del Barça.
Disparo de Antony a las manos de Joan García. Quiere meterse de nuevo en el partido el Betis.
Al descanso, Altimira tuvo unas palabras en Movistar + sobre el encuentro...
▪️ "Estamos dando muchas facilidades..."
▪️ "¿La remontada? Todo es posible".
👤 @AltimiraSergi, con @Rsierraplus tras el 1-4 de la primera mitad en La Cartuja. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/x2RablnIBj— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 6, 2025
Tarjeta amarilla a Gerard Martí por falta sobre Antony sin balón.
Nuevo remate de Ferran que no se cansa.... esta vez a las manos de Valles.
Falta de Deossa sobre Lamine Yamal.
Rueda de nuevo el balón en La Cartuja.
Cambio también en el FC Barcelona, se retira Balde y entra en su lugar Christensen.
Cambios en el Betis, se va Altimira y entra Deossa.
¡No se vayan muy lejos porque regresamos en unos minutos! ¡Hasta ahora mismo!
Increíble el partido del FC Barcelona.... Casi perfecto podría decirse. Empezó perdiendo con un muy tempranero gol de Antony pero en cuanto abrieron el marcador los de Flick parecen no haber cerrado el grifo.... 4 goles en 45 minutos. IMMPRESIONANTE. Cierto es que en los últimos minutos parece que el Betis empieza a reaccionar ligeramente con alguna ocasión.... Veremos cómo arranca la segunda parte.
FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE.
UUUUUUY Ruibal!!!! Buena jugada de los de Pellegrini que remata Ruibal desde la banda con un disparo potente que se va por muuuy poquito al lateral de la red de Joan García.
Para el juego el árbitro porque hay un jugador del Barça en el suelo que no parecía de la jugada.... es Jules Koundé que se ha llevado un golpe en la cabeza al inicio de la jugada que terminaba en la portería de Valles.
UUUUUY! Ruibal y Cucho Hernández.... Menuda pareja, menudo pase del español que el Cucho intenta rematar lanzándose en plancha al césped.
La deja pasar Antony, recoge Ruibal en banda, centro perfecto a media altura y cabezazo en plancha del Cucho que no acaba dentro por centímetros. Jugadón del Betis.
CINCO MINUTOS DE AÑADIDO, nos vamos hasta el 50.
Remate alto de Altimira que buscaba sorprender a Joan García desde lejos de la portería... Desesperados los béticos.
Se reanuda el partido y, de momento, Natan sigue en el terreno de juego pero parece que quiere el cambio.... No parece que tenga buenas sensaciones el jugador bético.
Nueva ocasión del Barça, otra vez Ferran.... y parece que Natan se ha lesionado. Veremos qué hace ahora Pellegrini.
GOOOOOOL tercero de Ferran Torres!!!! Jugada con un pelín de fortuna de los de Hansi Flick que termina con el cuarto gol antes del descanso...
Jugada de Rashford que da el pase a Ferran que dispara pero golpea en Bartra y desvía ligeramente el balón, algo que impide que su portero pueda llegar...
No le salió el pase largo ahora a Pedri. Está el Betis persiguiendo sombras... No es capaz de controlar el balón y tener una jugada el equipo de Pellegrini.
Nuevo córner para el FC Barcelona después de una muy buena jugada colectiva.
Falta directa de Rashford que sale desviada por la barrera hacia córner.
Falta sobre Lamine Yamal en la frontal del área... peligrosa en una de las mejores jugadas de español.
GOLAAAAAAZO DE ROONY. Tercero del Barça en media hora. Graaaan pase de Pedri, milimétrico, y remate espectacular del delantero culé que pone una gran distancia con el Betis.
Falta a favor del FC Barcelona.
Que GRAN control de Pedri.... que elegancia tiene el canario. Increíble.No se pone nervioso dentro de su área ante la presión de Abde y se lleva el balón de una manera espectacular.
No es bueno el pase en diagonal de Abde. Se la queda Joan García.
Destaca el FC Barcelona en sus redes sociales los goles en LaLiga de Ferran
Uuuuuy!!! Nueva gran jugada colectiva del Barça queen la que el remate de Roony que terminó en saque de esquina.
Saque de esquina a favor del Barça que se retrasa por el cambio de botas de Pedri.
Se llevó un manotazo en la cara Eric de Marc Roca y el colegiado detiene el posible ataque del Betis. Ya había controlado Antony para armar el ataque con velocidad.
Amonestado Altimira por zancadillear claramente a Lamine Yamal
Falta favorable al Barça sobre Pedri.
El Betis no baja los brazos pero intenta poner un poco de paz... Los balones largos no están siendo el mejor recurso de los de Pellegrini hoy.
Quiere reaccionar el Betis, que con muy pocos toques se presenta en el área del Barça. Tres goles en apenas cuarto de hora.. Menudo partidazo en La Cartuja.
Coooorner para el Betis que remata Natan por encima del travesaño. Saque de esquina de nuevo.
GOOOOOOOL DE FERRAN. Segundo en menos de 5 minutos. IMPRESIONANTE LO DEL ESPAÑOL. Gram pase de Roony al centro del área y remate perfecto del español en una semibolea... increíble.
GOOOOOOOOL DE FERRAN. Gran jugada del FC Barcelona con una triangulación estupenda de Koundé y remata a gol el delantero español....
Combina con rapidez el Barça en banda derecha, pared de Koundé, centro raso al corazón del área y ahí aparece Ferran para poner el interior del pie y lograr el empate. Reacciona rapidísimo el Barça.
CÓRNER A FAVOR DEL BARÇA. Atajado el disparo de Rashford por Valles.
GOOOOOOOOL de Antony. Primera llegada del Betis en una gran jugada colectiva. Abde gana línea de fondo, el pase atrás lo remata mal Cucho, Fornals dispara con toque en Balde incluido, y Kounde habilita a Antony para batir a Joan García
Saque de banda para el Betis.
Fuera de juego de Rashford en una de las primeras jugadas culers desde la banda.
Primeros compases en los que parece que el Barça tiene más posesión pero están tanteándose ambos equipos...
Se confirma que Roony juega en banda y Lamine de mediapunta.
Primera falta del encuentro del Barça, concretamente Ferran sobre Antony.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO, MUEVE EL FC BARCELONA!
MINUTO DE SILENCIO EN EL ESTADIO DE LA CARTUJA.
Saltan los jugadores de ambos equipos al terreno de juego. Suena el himno del Betis, INCOMPARABLE.
Quedan apenas 5 minutos para que empiece a rodar el balón...
Por su parte, a los de Pellegrini le quedan todavía otros tres encuentros hasta final de 2025... En este caso son el próximo jueves 11 a las 18:45 frente al Dinamo de Kiev, luego el lunes 15 frente al Rayo Vallecano y el 21 de diciembre frente al Getafe. El conjunto sevillano cierra el año en casa.
Destacar también que el Barcelona tiene tan solo tres compromisos más antes de acabar el año. Después del Betis, jugará el martes a las 21:00 frente el Eintracht de Frankfurt, un partido que está en la historia negra reciente de los culés. En Liga, para terminar el 25, jugará ante Osasuna en casa (sábado 13, 18:30 h) y frente al Villarreal en La Cerámica.
Ya están calentando los dos equipos sobre el césped de La Cartuja. Menos de media hora nos queda por delante de previa.
Y, como detalle especial esta tarde en Sevilla, los jugadores del Betis lucirán durante el himno unos dorsales en pictogramas para que las personas con dificultades cognitivas identifiquen en qué puesto juega cada uno.
Unas camisetas muy especiales 👕
Los jugadores del @RealBetis lucirán durante el himno unos dorsales en pictogramas para que las personas con dificultades cognitivas identifiquen en qué puesto juegan 💚#DíaDeBetis #RealBetisBarça pic.twitter.com/tdQbTxKp5o— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 6, 2025
El árbitro del encuentro será Francisco Hernández Maeso, con Javier Iglesias Villanueva en el VAR. No es la primera vez que Hernández Maeso es designado para arbitrar un encuentro del equipo verdiblanco en la actual temporada, de hecho, el colegiado ya estuvo en el Villarreal-Betis, disputado el 18 de octubre y correspondiente a la novena jornada del campeonato, que terminó con el resultado de 2-2.
También ha arbitrado en seis jornadas más de LaLiga y en dos encuentros de la Copa del Rey. Entre ellos el de este miércoles entre el Antoniano y el Villarreal correspondiente a la segunda eliminatoria del torneo copero y que terminó con el triunfo del equipo dirigido por Marcelino en la tanda de penaltis.
Si hablamos de goles hay que destacar que el Barça es de largo el equipo más anotador del Campeonato (39 goles en 14 jornadas), y solo ha dejado su puerta a cero en uno de los trece últimos encuentros (4-0 al Athletic) en todas las competiciones.
El Betis también ha querido tener en X un reconocimiento para aquellos béticos que antes fueron culers recordando su paso por las filas del conjunto catalán.
Hoy será un partido muy especial para muchos de los nuestros 🤜🤛#RealBetisBarça pic.twitter.com/Dwo3anJC0I— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 6, 2025
Betis
- Álvaro Valles
- Aitor Ruibal
- Marc Bartra
- Natan
- Valentín Gómez
- Sergi Altimira
- Pablo Fornals
- Marc Roca
- Antony
- Cucho Hernández
- Abdessamad Ezzalzouli
- Suplentes: Adrián, Pau López, Angel Ortiz, Ricardo Rodríguez, Junior Firpo, Diego Llorente, Rodrigo Riquelme, Pablo García, Giovani Lo Celso, Nelson Deossa, Cédric Bakambu y Chimy Ávila
Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Alejandro Balde
- Roony Bardghji
- Eric García
- Pedri
- Lamine Yamal
- Ferran Torres
- Marcus Rashford
- Suplentes: Eder Aller, Wojciech Szczęsny, Jofre Torrents, Andreas Christensen, Tomás Marqués, Marc Casadó, Fermín López, Dro Fernández, Marc Bernal, Raphinha, Frenkie de Jong y Robert Lewandowski