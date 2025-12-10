Mbappé no juega y Xabi apuesta por Gonzalo
Noche especial en el Bernabéu, donde el Real Madrid necesita ganar (y convencer) a un peligroso Manchester City para alejar todos los fantasmas.
Real Madrid
Manchester City
¡Y éste es el equipazo que presenta Pep Guardiola en su City esta noche en el Bernabéu!
Así sale el equipo ante Real Madrid 🚨 pic.twitter.com/D70wOZRq9h— Manchester City (@ManCityES) December 10, 2025
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! En el Real Madrid, destacar sobre todo la suplencia de Kylian Mbappé y la titularidad de Gonzalo.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 10, 2025
🆚 @ManCityES pic.twitter.com/Oix7LLgwNF
Guardiola no podrá contar esta noche con los lesionados Mateo Kovacic, Rodri Hernández y John Stones. Habrá que esperar para ver el once oficial, aunque el técnico catalán siempre prepara algún aspecto especial para intentar hacer daño a un Real Madrid que vive una 'final' adelantada a mediados del mes de diciembre.
Con hombres en buen momento, como Phil Foden, Cherki, Haaland o Doku, su mayor amenaza es el aspecto ofensivo, que ha mejorado de forma considerable respecto al curso pasado, aunque su solidez atrás sigue siendo la asignatura pendiente. De hecho, en esta serie de tres victorias (Leeds, Fulham y Sunderland) ha encajado seis tantos.
Por si fuera poco, el Madrid llega a este duelo contra el City con siete bajas, la mayoría en defensa: Camavinga, Huijsen, Trent, Carvajal, Alaba, Mendy y Militao (el brasileño va a estar cuatro meses en el dique seco).
Además, Mbappé es seria duda. El francés no entrenó ayer al tener un dedo de la mano roto y arrastrar molestias musculares. Hasta última hora no sabremos si puede estar en la convocatoria final y en el once.
Lo cierto es que, de los últimos seis partidos, el Madrid solo ha ganado dos: en Atenas a Olympiacos y en Bilbao al Athletic. En el seno madridista escuece especialmente la derrota del pasado domingo contra el Celta (0-2) que ha dejado a Xabi en la cuerda floja.
Partidazo en el Bernabéu, adonde llega uno de los peores rivales posibles. El Real Madrid recibe al Manchester City en un duelo que se antoja clave para la estabilidad del proyecto liderado por Xabi Alonso. El tolosarra parece no gustar a parte de la directiva y está más en el alambre que nunca.
¡THE CHAAAAAAMPIOOOOOOONS! Hola a todos. Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este auténtico partidazo, correspondiente a la sexta jornada de la fase liga de la Champions.
En directo, desde el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Manchester City. El reencuentro de Xabi Alonso con Pep Guardiola.
Dirime la contienda el francés Clément Turpin.
Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Raúl Asencio
- Antonio Rüdiger
- Álvaro Carreras
- Aurélien Tchouaméni
- Jude Bellingham
- Rodrygo
- Dani Ceballos
- Vinícius Júnior
- Gonzalo García
- Suplentes: Fran González, Andriy Lunin, Fran García, Joan Martínez, Víctor Valdepeñas, Arda Güler, Brahim Díaz, Franco Mastantuono, Jorge Cestero, Endrick y Kylian Mbappé
Manchester City
- Gianluigi Donnarumma
- Matheus Nunes
- Rúben Dias
- Joško Gvardiol
- Nico O'Reilly
- Bernardo Silva
- Nico González
- Phil Foden
- Rayan Cherki
- Erling Haaland
- Jérémy Doku
- Suplentes: James Trafford, Marcus Bettinelli, Nathan Aké, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis, Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri, Savinho, Oscar Bobb y Omar Marmoush