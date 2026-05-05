El Arsenal y el árbitro frustran el sueño del Atlético
Arsenal
Atlético de Madrid
Saka (Min 44)
El Atlético de Madrid se juega en el Emirates el pase a una final de Champions 10 años después. El Arsenal, aliviado por el traspiés del City en la Premier, será un durísimo rival.
Una lástima para el Atlético que ha caído de pie.
El Arsenal se mete en la gran final de la Champions tras una eliminatoria muy igualada. Hoy el Atlético fue mejor en el Emirates pero no acertó en las ocasiones que generó -más que el rival. le birlaron un claro penalti sobre Griezmann -pitó una falta anterior inexistente de Pubill- y los de Arteta, tirando de oficio y practicidad, aguantaron el tanto justo antes del descanso de Saka.
FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO.
Amarilla a Koke por protestar. Y amarilla a Kepa por retener el balón.
Un minuto para el final.
Dos minutos para el final. El Arsenal perdiendo tiempo de manera descarada con al complicidad arbitral.
Amarilla para Arteta por perder tiempo.
Amarilla para el Cholo Simeone por protestar.
Pase en largo para Nahuel que no puede controlar y será saque de puerta para Raya.
Corrigió de lujo Pubill para no dejar solo a Gyökeres después de un pase largo de Gabriel.
Cinco minutos de descuento.
¡BAENAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Le pegó desde 35 metros pero se le marchó muy desviado.
Toca y toca el Atlético.
Tres más el descuento para el final.
Aquí tienen la ocasión de Sorloth:
SORLOTH CAN’T SHOOT THE BALL!!!! https://t.co/hxNM45F9fO— Matchday Europe (@MatchdayEurope) May 5, 2026
¡LA TUVO SORLOTHHHHHHH! Gran pase de Hancko sobre Baena que le deja un buen balón al noruego que le pega al aire desde la frontal.
No llegó al segundo palo Gabriel.
Saque de esquina a favor del Arsenal. La va a colgar Rice...
Cambio en el Arsenal. Se marcha Trossard, partidazo del ex del Genk, entra Martinelli.
¡SALIBA, ARRIBAAAAAAAAAAAAAA! El remate del central galo se marcha muy desviado.
La falta la cuelga Odegaard...
¡AMARILLA PARA Marc Pubill! La primera del partido. La ve por un agarrón sobre Gyökeres cerca del borde del área.
¡MARCOS LLORENTEEEEEEEEEE! Toca Baena por dentro para Sorloth, el gigante noruego la deja de tacón para la llegada de Llorente que de primeras le pega al palo corto y el balón lo atrapa Raya.
¡AHORA SI ES BUENA! Marcos Llorente alcanza línea de fondo, pone el centro al área llegaba solo Sorloth pero Raya toca lo justo y se esfuma lo que podía ser una gran ocasión.
Centro de Marcos Llorente que despeja de cabeza Saliba.
Centro de White que atrapa Oblak.
Minutos en los que no le dura nada el balón al Atlético. Muy ansiosos los del Cholo que pide tranquilidad. Queda mucho.
Centro de Almada que bloca Raya.
¡GYÖKERES, FUEEEEEEEEEEEEEERA! La caza en la frontal el sueco pero su disparo se marcha muy desviado.
Despeja la zaga del Arsenal.
Descargó de lujo Sorloth y el Atlético tiene un saque de esquina. La cuelga Baena...
El Atlético está notando en estos últimos minutos la salida de Griezmann y Julián Álvarez. Necesita volver a apretar el acelerador el equipo de Simeone.
Cambio en el Arsenal. Se marcha Lewis-Skelly, con molestias físicas, entra Zubimendi.
¡La saca Sorloth!
La va a colgar Declan Rice...
Saque de esquina a favor del Arsenal.
Centro de Marcos Llorente que atrapa Raya.
Disparo de White que se marcha desviado.
Pubill es un auténtico animal. Menudo partidazo está haciendo. Ganando todos los duelos, tremendo en la marca, sacando el balón, llegando arriba...
Aquí tienen la increíble ocasión que mandó al limbo Gyökeres:
Victor Gyökeres could be regretting this later!!! 😬— Football Scope (@FootScopeX) May 5, 2026
Big chance wasted by Arsenal! pic.twitter.com/ALCTwJbCD2
Doble cambio en el Atlético. Se marchan -no pueden más- Griezmann y Julián Álvarez entran Almada y Baena.
¡HANNITA QUERIDA, LA QUE HA TENIDO EL ARSENAL PARA LA SENTENCIAAAA! Gran pase de Trossard para Hincapie, que pone un centro exquisito para la llegada al corazón del área de Gyókeres, pero sueco falla a bocajarro y deja con vida al Atlético.
Centro de Julián que recibió un gran pase de Nahuel Molina que atrapa Raya. No aguanta más el tobillo del argentino. Está cojeando...
La saca Gyökeres.
Falta peligrosa a favor del Atlético. La va a colgar Griezmann...
Veremos a quien le sientan mejor los cambios. De momento la pelota sigue siendo del Atlético que está rondando el gol.
Que poco ha protestado Simeone y los jugadores del Atlético esa jugada en la que le han birlado una pena máxima. Jugada que puede ser VITAL en la eliminatoria.
¡LA PRIMERA DE ODEGAARD! Zurdazo del noruego desde fuera del área que se marcha por encima del travesaño.
Y como si fuera una partida de ajedrez, responde Arteta con otro triple cambio. Se marchan Saka, Eze y Calafiori por Madueke, Odegaard e Hincapié.
Mueve el árbol Simeone. Triple cambio: Entran Sorloth, Cardoso y Nahuel Molina por Lookman, Giuliano Simeone y Le Normand.
Para mi es un penalti como una catedral.
Aquí tienen la polémica acción:
Gabriel pega una patada a Pubill y Calafiori pisa a Griezmann. EL ATRACO ES DESCOMUNAL
ES EL MISMO HIJO DE PUTA DEL VAR DEL PENALTI DE JULIÁN https://t.co/AqEgIRao4m— 🅿 (@finallyxpablo) May 5, 2026
¡OJO AL PENALTI QUE LE HAN ESCAMOTEADO AL ATLÉTICO DE MADRIDDDDD! Disparo de Koke que rechaza Raya, el balón queda muerto, Pubill y Gabriel luchan por el balón que le llega a Griezmann que recibe un pisotón dentro del área de Calafiori. El árbitro pita la falta de Pubull y el VAR no le corrige. No era falta, era faltita, y el penalti posterior es clamoroso.
¡Y AHORA PROVIDENCIALLLLLLLL HANCKOOOOOOOOOOO! Calafiori entra dentro del área pero Hancko le aguanta de lujo y le roba la carteta.
¡PROVIDENCIAL MARCOS LLORENTEEEEEEEEEEE! Pierde Ruggeri, sale en tromba el Arsenal con una gran conducción de Rice que abre a su derecha cuando llega al área para Gyökeres pero llega como una moto en el retorno Marcos Llorente que tapona el disparo del sueco.
Muy buena salida del Atlético en esta segunda parte pero ojo a las contras del Arsenal...
Aquí tienen la INMEJORABLE ocasión de Giuliano Simeone:
Giuliano Simeone vs Gabriel
Atletico Madrid want penalty and red card! pic.twitter.com/B5KBwFaML6 https://t.co/ilFuYZaH66— Goals Xtra (@GoalsXtra) May 5, 2026
Pase en largo que toca mal Saliba, el balón le cae franco a Giuliano que recorta bien a Raya, se queda solo pero Gabriel le agarra lo justo del hombro para desequilibrarlo, Simeone en vez de irse al suelo intenta rematar y lo hace ya muy forzado y no consigue mandarla a la jaula. TREMENDO.
¡INCREÍBLEEEEEEEEEEEE LO QUE HA PERDONADO EL ATLÉTICO DE MADRID!
La sacó en corto el Arsenal, la puso desde banda derecha White pero defendió muy bien el Atlético y no consiguió rematar ningún jugador del Arsenal.
Falta táctica de Marcos Llorente a Trossard parando una contra. Ojo a la falta. Lateral.
Otra buena jugada de Pubill que llegó a la frontal pero no fue preciso su centro.
Le ganó la partida Gyökeres a Le Normand. Le está dando mucho el killer sueco a su equipo. Fijando a los dos centrales, ganando duelos, bajando melones, jugando de cara... Buen partido el suyo.
Centro de Pubill que no consiguen enganchar ni Griezmann ni Lookman -se molestaron ambos- y se esfuma el peligro.
Pues confirmado. No hay cambios en el inicio de la segunda mitad en ninguno de los dos equipos.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA LA SEGUNDA PARTE! Mueve el Arsenal.
Vuelven ambos equipos al terreno de juego. No tiene pinta de que haya cambios en el inicio de la segunda mitad. Ahora lo confirmamos.
Veremos que pasa en la segunda parte. Aquí queda mucha tela por cortar.
Aquí tienen el gol de Saka:
May 5, 2026
Una lástima. Primer disparo a puerta del Arsenal, justo al borde del descanso, y a la jaula. Fue mejor el Atlético de Madrid que presionó muy bien a un Arsenal incapaz de generar fútbol y sin ideas a partir de tres cuartos. Los de Simeone gozaron de dos buenas ocasiones -Llorente y Giuliano- pero no las aprovecharon y en la primera clara el equipo de Arteta te ha vacunado.
FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE.
Gran desmarque de Gyökeres que le gana la espalda a los centrales del Atlético, recibe y abre a banda para el centro de White, la toca de cabeza Pubill lo que hace que le llegue el balón a Trossard que aguanta, la cede para la llegada de cara de Eze que dispara, rechaza Oblak como puede y en boca de gol la empuja Saka.
¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOL DEL ARSENAL, GOOOOOOOOOOL DE SAKA!
Vaya penalti pudo haber sobre Giuliano Simeone
Empujón clarísimo de Calafiori al argentino, que se libra por un fuera de juego señalado al extremo rojiblanco.
¡PROVIDENCIAL RUGGERIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Metió la punterita perfecto para reventar la gran pared de Eze con Saka. Corrigió de lujo el italiano.
Está presionando muy bien el Atlético en este primer tiempo.
Gran defensa de Griezmann y Giuliano sobre Gyökeres que termina en saque de puerta. Mucho compromiso del galo hoy en defensa. Fundamental al igual que el de Lookman.
Falta, muy inteligente, de Calafiori sobre Koke para parar la posible contra del Atlético.
Salió raudo y veloz Griezmann para taponar el disparo de Rice.
El saque de esquina lo saca en corto Saka para Eze que busca a Rice en la frontal...
¡PIDE PENALTI EL ARSENAL POR UN DERRIBO DE GRIEZMANN SOBRE TROSSARD! No hay nada. Se fue al suelo el belga con un soplido. La jugada terminó con un disparo de Rice desde la frontal que toca en Hancko y se marcha a córner.
¡QUE POCO FALTÓ! Buscó la contra rápida el Atlético con un saque de Oblak que iba con mucho veneno para Lookman pero salvó Saliba. Es buenísimo el central francés.
Jugada colectiva muy larga del Arsenal que termina con un centro de Gabriel que toca un defensor y Oblak, muy atento, bloca.
Pitó fuera de juego el árbitro en esta última jugada por la posible posición adelantada de Marcos Llorente pero estaba habilitado. De haber marcado hubiera subido el tanto al marcador.
¡LA QUE HA TENIDO EL ATLÉTICO! Robo y salida a toda pastilla que conduce Pubill, toca en el centro para Griezmann que de primeras abre para la entrada por la derecha de Marcos Llorente, recorta el ex del Real Madrid, le pega pero tapona como un muro infranqueable Gabriel y se esfuma una gran oportunidad.
¡MARCOS LLORENTEEEEEEEEE! Cae a banda -hoy está jugando en la sala de máquinas- llega al pico del área donde pone un buen centro pero no llega, por muy poco, Lookman.
Aquí tienen la llegada del Arsenal. Lewis- Skelly alcanzando línea de fondo y poniéndola atrás... No llegó nadie:
🚨 A MISSED OPPORTUNITY! MYLES LEWIS-SKELLY FAILS TO FIND A TEAMMATE INSIDE THE PENALTY AREA AS THE DANGER IS DEFUSED! pic.twitter.com/cuKjiqiTNH https://t.co/ngOd4k4z13— Goals Xtra (@GoalsXtra) May 5, 2026
Malos minutos ahora del Atlético. Le dura muy poco el balón y le cuesta un mundo recuperarlo. Metiéndole mucho ritmo y profundidad el Arsenal en este tramo de partido. Toca apretar los dientes.
¡LEWIS-SKELLYYYYYYYYYYYYY! Saca en corto el saque de esquina el Arsenal, el balón llega al joven zurdo inglés que se marcha de la marca de Julián Álvarez, pone el centro desde línea de fondo pero afortunadamente para el Atlético no llega nadie al remate.
Declan Rice, el Todoterreno que igual te cose un huevo que te fríe un alfiler, ahora se puso a conducir por banda, exhibiendo su tremenda potencia, se marchó de Griezmann llegó a línea de fondo puso el centro y Marcos Llorente, muy atento, la manda a córner.
Aquí tienen la llegada del Arsenal que terminó con el disparo de Gabriel desde fuera del área:
🇪🇺🏴 ZURDAZO DE GABRIEL MAGALHAES: Estuvo cerca la ventaja del Arsenal ante Atlético de Madrid
El COMPROMISO DE ANTOINE GRIEZMANN defendiendo en el área... https://t.co/ue6D61HEm7— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) May 5, 2026
Muy bien Koke haciendo la cobertura a Hancko al que le robó la cartera Gyökeres. Le sacó la falta el capitán del Atlético de Madrid al Killer sueco.
Coge oxígeno ahora el Atlético tras unos minutos de agitación con una falta sobre Griezmann.
¡PROVIDENCIAL GRIEZMANNNN! Puerta atrás de libro la que logran Ben White y Saka para superar a un Ruggeri al que le cogen la espalda, la pone atrás el extremo inglés y saca, ayudando en tareas de intendencia, Greizmann. El rechace lo gana Gabriel en la frontal pero su potente disparo se marcha rozando el palo.
Buena ayuda de Lookman a Ruggeri ante la amenaza de Saka. El compromiso defensivo de los extremos es vital hoy en el Emirates.
¡SAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Gran movimiento de arrastre de todos los jugadores del Arsenal al primer palo, entra al segundo palo SOLO Saka pero su remate de volea no es preciso y el balón se marcha muy desviado.
El córner lo va a botar Declan Rice...
Tapo bien Le Normand a Gyökeres y el balón se va a saque de esquina. Ojo que el Arsenal es el mejor equipo del mundo a balón parado.
Gran inicio de partido del Atlético. Defendiendo en los primeros minutos en bloque bajo cerrando espacios y ahora con una gran presión adelantada. Muy buena puesta en escena de los de Simeone.
Aquí tienen la gran jugada y ocasión del Atlético:
🇪🇺🏴 BUENA JUGADA DEL ATLÉTICO DE MADRID
Pero mejor fue la respuesta de David Raya y luego DECLAN RICE para mantener el cero en el arco del Arsenal 👀pic.twitter.com/jrV6fnAAtl— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) May 5, 2026