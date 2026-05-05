Menú
Champions

El Arsenal y el árbitro frustran el sueño del Atlético

Arsenal

1
0

Atlético de Madrid

Saka (Min 44)

Arsenal y Atlético disputan la vuelta de la primera semifinal de la Champions League en el Emirates Stadium. Todo en el aire tras el 1-1 de la ida.
EFE

El Atlético de Madrid se juega en el Emirates el pase a una final de Champions 10 años después. El Arsenal, aliviado por el traspiés del City en la Premier, será un durísimo rival.

FINAL

Una lástima para el Atlético que ha caído de pie.

FINAL

El Arsenal se mete en la gran final de la Champions tras una eliminatoria muy igualada. Hoy el Atlético fue mejor en el Emirates pero no acertó en las ocasiones que generó -más que el rival. le birlaron un claro penalti sobre Griezmann -pitó una falta anterior inexistente de Pubill- y los de Arteta, tirando de oficio y practicidad, aguantaron el tanto justo antes del descanso de Saka.
Comienzo o final FINAL

FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO.
Tarjeta amarilla Minuto 94

Amarilla a Koke por protestar. Y amarilla a Kepa por retener el balón.

Minuto 94

Un minuto para el final.

Minuto 93

Dos minutos para el final. El Arsenal perdiendo tiempo de manera descarada con al complicidad arbitral.

Relacionado

Tarjeta amarilla Minuto 92

Amarilla para Arteta por perder tiempo.

Tarjeta amarilla Minuto 92

Amarilla para el Cholo Simeone por protestar.

Minuto 91

Pase en largo para Nahuel que no puede controlar y será saque de puerta para Raya.

Minuto 91

Corrigió de lujo Pubill para no dejar solo a Gyökeres después de un pase largo de Gabriel.

Minuto 90

Cinco minutos de descuento.
Minuto 89

¡BAENAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Le pegó desde 35 metros pero se le marchó muy desviado.

Minuto 88

Toca y toca el Atlético.

Minuto 87

Tres más el descuento para el final.

Minuto 86

Aquí tienen la ocasión de Sorloth:
Oportunidad Minuto 85

¡LA TUVO SORLOTHHHHHHH! Gran pase de Hancko sobre Baena que le deja un buen balón al noruego que le pega al aire desde la frontal.

Minuto 84

No llegó al segundo palo Gabriel.

Minuto 84

Saque de esquina a favor del Arsenal. La va a colgar Rice...
Cambio Minuto 83

Cambio en el Arsenal. Se marcha Trossard, partidazo del ex del Genk, entra Martinelli.

Minuto 83

¡SALIBA, ARRIBAAAAAAAAAAAAAA! El remate del central galo se marcha muy desviado.

Minuto 83

La falta la cuelga Odegaard...
Tarjeta amarilla Minuto 82

¡AMARILLA PARA Marc Pubill! La primera del partido. La ve por un agarrón sobre Gyökeres cerca del borde del área.
Oportunidad Minuto 81

¡MARCOS LLORENTEEEEEEEEEE! Toca Baena por dentro para Sorloth, el gigante noruego la deja de tacón para la llegada de Llorente que de primeras le pega al palo corto y el balón lo atrapa Raya.

Oportunidad Minuto 80

¡AHORA SI ES BUENA! Marcos Llorente alcanza línea de fondo, pone el centro al área llegaba solo Sorloth pero Raya toca lo justo y se esfuma lo que podía ser una gran ocasión.

Minuto 79

Centro de Marcos Llorente que despeja de cabeza Saliba.
Minuto 79

Centro de White que atrapa Oblak.

Minuto 78

Minutos en los que no le dura nada el balón al Atlético. Muy ansiosos los del Cholo que pide tranquilidad. Queda mucho.

Minuto 76

Centro de Almada que bloca Raya.

Minuto 75

¡GYÖKERES, FUEEEEEEEEEEEEEERA! La caza en la frontal el sueco pero su disparo se marcha muy desviado.

Minuto 74

Despeja la zaga del Arsenal.

Minuto 74

Descargó de lujo Sorloth y el Atlético tiene un saque de esquina. La cuelga Baena...
Minuto 73

El Atlético está notando en estos últimos minutos la salida de Griezmann y Julián Álvarez. Necesita volver a apretar el acelerador el equipo de Simeone.

Cambio Minuto 71

Cambio en el Arsenal. Se marcha Lewis-Skelly, con molestias físicas, entra Zubimendi.

Minuto 71

¡La saca Sorloth!

Minuto 71

La va a colgar Declan Rice...
Minuto 70

Saque de esquina a favor del Arsenal.

Minuto 70

Centro de Marcos Llorente que atrapa Raya.

Minuto 69

Disparo de White que se marcha desviado.

Minuto 68

Pubill es un auténtico animal. Menudo partidazo está haciendo. Ganando todos los duelos, tremendo en la marca, sacando el balón, llegando arriba...
Minuto 68

Aquí tienen la increíble ocasión que mandó al limbo Gyökeres:
Cambio Minuto 66

Doble cambio en el Atlético. Se marchan -no pueden más- Griezmann y Julián Álvarez entran Almada y Baena.

Oportunidad Minuto 65

¡HANNITA QUERIDA, LA QUE HA TENIDO EL ARSENAL PARA LA SENTENCIAAAA! Gran pase de Trossard para Hincapie, que pone un centro exquisito para la llegada al corazón del área de Gyókeres, pero sueco falla a bocajarro y deja con vida al Atlético.

Minuto 64

Centro de Julián que recibió un gran pase de Nahuel Molina que atrapa Raya. No aguanta más el tobillo del argentino. Está cojeando...
Minuto 63

La saca Gyökeres.
Minuto 63

Falta peligrosa a favor del Atlético. La va a colgar Griezmann...
Minuto 62

Veremos a quien le sientan mejor los cambios. De momento la pelota sigue siendo del Atlético que está rondando el gol.

Minuto 60

Que poco ha protestado Simeone y los jugadores del Atlético esa jugada en la que le han birlado una pena máxima. Jugada que puede ser VITAL en la eliminatoria.

Oportunidad Minuto 59

¡LA PRIMERA DE ODEGAARD! Zurdazo del noruego desde fuera del área que se marcha por encima del travesaño.
Cambio Minuto 58

Y como si fuera una partida de ajedrez, responde Arteta con otro triple cambio. Se marchan Saka, Eze y Calafiori por Madueke, Odegaard e Hincapié.
Cambio Minuto 58

Mueve el árbol Simeone. Triple cambio: Entran Sorloth, Cardoso y Nahuel Molina por Lookman, Giuliano Simeone y Le Normand.
Minuto 57

Para mi es un penalti como una catedral.
Minuto 55

Aquí tienen la polémica acción:
Minuto 55

¡OJO AL PENALTI QUE LE HAN ESCAMOTEADO AL ATLÉTICO DE MADRIDDDDD! Disparo de Koke que rechaza Raya, el balón queda muerto, Pubill y Gabriel luchan por el balón que le llega a Griezmann que recibe un pisotón dentro del área de Calafiori. El árbitro pita la falta de Pubull y el VAR no le corrige. No era falta, era faltita, y el penalti posterior es clamoroso.

Minuto 54

¡Y AHORA PROVIDENCIALLLLLLLL HANCKOOOOOOOOOOO! Calafiori entra dentro del área pero Hancko le aguanta de lujo y le roba la carteta.

Oportunidad Minuto 54

¡PROVIDENCIAL MARCOS LLORENTEEEEEEEEEEE! Pierde Ruggeri, sale en tromba el Arsenal con una gran conducción de Rice que abre a su derecha cuando llega al área para Gyökeres pero llega como una moto en el retorno Marcos Llorente que tapona el disparo del sueco.

Minuto 53

Muy buena salida del Atlético en esta segunda parte pero ojo a las contras del Arsenal...
Minuto 52

Aquí tienen la INMEJORABLE ocasión de Giuliano Simeone:
Minuto 50

Pase en largo que toca mal Saliba, el balón le cae franco a Giuliano que recorta bien a Raya, se queda solo pero Gabriel le agarra lo justo del hombro para desequilibrarlo, Simeone en vez de irse al suelo intenta rematar y lo hace ya muy forzado y no consigue mandarla a la jaula. TREMENDO.

Minuto 50

¡INCREÍBLEEEEEEEEEEEE LO QUE HA PERDONADO EL ATLÉTICO DE MADRID!

Minuto 49

La sacó en corto el Arsenal, la puso desde banda derecha White pero defendió muy bien el Atlético y no consiguió rematar ningún jugador del Arsenal.

Minuto 48

Falta táctica de Marcos Llorente a Trossard parando una contra. Ojo a la falta. Lateral.

Minuto 47

Otra buena jugada de Pubill que llegó a la frontal pero no fue preciso su centro.

Minuto 46

Le ganó la partida Gyökeres a Le Normand. Le está dando mucho el killer sueco a su equipo. Fijando a los dos centrales, ganando duelos, bajando melones, jugando de cara... Buen partido el suyo.

Minuto 46

Centro de Pubill que no consiguen enganchar ni Griezmann ni Lookman -se molestaron ambos- y se esfuma el peligro.

Minuto 46

Pues confirmado. No hay cambios en el inicio de la segunda mitad en ninguno de los dos equipos.

Comienzo o final Minuto 46

¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA LA SEGUNDA PARTE! Mueve el Arsenal.
DESCANSO

Vuelven ambos equipos al terreno de juego. No tiene pinta de que haya cambios en el inicio de la segunda mitad. Ahora lo confirmamos.

DESCANSO

Veremos que pasa en la segunda parte. Aquí queda mucha tela por cortar.

DESCANSO

Aquí tienen el gol de Saka:
DESCANSO

Una lástima. Primer disparo a puerta del Arsenal, justo al borde del descanso, y a la jaula. Fue mejor el Atlético de Madrid que presionó muy bien a un Arsenal incapaz de generar fútbol y sin ideas a partir de tres cuartos. Los de Simeone gozaron de dos buenas ocasiones -Llorente y Giuliano- pero no las aprovecharon y en la primera clara el equipo de Arteta te ha vacunado.
Comienzo o final DESCANSO

FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE.
Minuto 44

Gran desmarque de Gyökeres que le gana la espalda a los centrales del Atlético, recibe y abre a banda para el centro de White, la toca de cabeza Pubill lo que hace que le llegue el balón a Trossard que aguanta, la cede para la llegada de cara de Eze que dispara, rechaza Oblak como puede y en boca de gol la empuja Saka.

Gol Minuto 44

¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOL DEL ARSENAL, GOOOOOOOOOOL DE SAKA!
Minuto 43

Vaya penalti pudo haber sobre Giuliano Simeone

Empujón clarísimo de Calafiori al argentino, que se libra por un fuera de juego señalado al extremo rojiblanco.
Minuto 42

¡PROVIDENCIAL RUGGERIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Metió la punterita perfecto para reventar la gran pared de Eze con Saka. Corrigió de lujo el italiano.

Minuto 40

Está presionando muy bien el Atlético en este primer tiempo.

Minuto 38

Gran defensa de Griezmann y Giuliano sobre Gyökeres que termina en saque de puerta. Mucho compromiso del galo hoy en defensa. Fundamental al igual que el de Lookman.

Minuto 37

Falta, muy inteligente, de Calafiori sobre Koke para parar la posible contra del Atlético.

Minuto 36

Salió raudo y veloz Griezmann para taponar el disparo de Rice.

Minuto 35

El saque de esquina lo saca en corto Saka para Eze que busca a Rice en la frontal...
Minuto 34

¡PIDE PENALTI EL ARSENAL POR UN DERRIBO DE GRIEZMANN SOBRE TROSSARD! No hay nada. Se fue al suelo el belga con un soplido. La jugada terminó con un disparo de Rice desde la frontal que toca en Hancko y se marcha a córner.

Minuto 33

¡QUE POCO FALTÓ! Buscó la contra rápida el Atlético con un saque de Oblak que iba con mucho veneno para Lookman pero salvó Saliba. Es buenísimo el central francés.

Minuto 32

Jugada colectiva muy larga del Arsenal que termina con un centro de Gabriel que toca un defensor y Oblak, muy atento, bloca.

Minuto 31

Pitó fuera de juego el árbitro en esta última jugada por la posible posición adelantada de Marcos Llorente pero estaba habilitado. De haber marcado hubiera subido el tanto al marcador.

Oportunidad Minuto 29

¡LA QUE HA TENIDO EL ATLÉTICO! Robo y salida a toda pastilla que conduce Pubill, toca en el centro para Griezmann que de primeras abre para la entrada por la derecha de Marcos Llorente, recorta el ex del Real Madrid, le pega pero tapona como un muro infranqueable Gabriel y se esfuma una gran oportunidad.

Oportunidad Minuto 28

¡MARCOS LLORENTEEEEEEEEE! Cae a banda -hoy está jugando en la sala de máquinas- llega al pico del área donde pone un buen centro pero no llega, por muy poco, Lookman.

Minuto 27

Aquí tienen la llegada del Arsenal. Lewis- Skelly alcanzando línea de fondo y poniéndola atrás... No llegó nadie:
Minuto 25

Malos minutos ahora del Atlético. Le dura muy poco el balón y le cuesta un mundo recuperarlo. Metiéndole mucho ritmo y profundidad el Arsenal en este tramo de partido. Toca apretar los dientes.
Oportunidad Minuto 24

¡LEWIS-SKELLYYYYYYYYYYYYY! Saca en corto el saque de esquina el Arsenal, el balón llega al joven zurdo inglés que se marcha de la marca de Julián Álvarez, pone el centro desde línea de fondo pero afortunadamente para el Atlético no llega nadie al remate.

Minuto 23

Declan Rice, el Todoterreno que igual te cose un huevo que te fríe un alfiler, ahora se puso a conducir por banda, exhibiendo su tremenda potencia, se marchó de Griezmann llegó a línea de fondo puso el centro y Marcos Llorente, muy atento, la manda a córner.
Minuto 22

Aquí tienen la llegada del Arsenal que terminó con el disparo de Gabriel desde fuera del área:
Minuto 21

Muy bien Koke haciendo la cobertura a Hancko al que le robó la cartera Gyökeres. Le sacó la falta el capitán del Atlético de Madrid al Killer sueco.

Minuto 20

Coge oxígeno ahora el Atlético tras unos minutos de agitación con una falta sobre Griezmann.

Oportunidad Minuto 18

¡PROVIDENCIAL GRIEZMANNNN! Puerta atrás de libro la que logran Ben White y Saka para superar a un Ruggeri al que le cogen la espalda, la pone atrás el extremo inglés y saca, ayudando en tareas de intendencia, Greizmann. El rechace lo gana Gabriel en la frontal pero su potente disparo se marcha rozando el palo.

Minuto 17

Buena ayuda de Lookman a Ruggeri ante la amenaza de Saka. El compromiso defensivo de los extremos es vital hoy en el Emirates.

Oportunidad Minuto 17

¡SAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Gran movimiento de arrastre de todos los jugadores del Arsenal al primer palo, entra al segundo palo SOLO Saka pero su remate de volea no es preciso y el balón se marcha muy desviado.
Minuto 16

El córner lo va a botar Declan Rice...
Minuto 15

Tapo bien Le Normand a Gyökeres y el balón se va a saque de esquina. Ojo que el Arsenal es el mejor equipo del mundo a balón parado.

Minuto 14

Gran inicio de partido del Atlético. Defendiendo en los primeros minutos en bloque bajo cerrando espacios y ahora con una gran presión adelantada. Muy buena puesta en escena de los de Simeone.

Minuto 12

Aquí tienen la gran jugada y ocasión del Atlético:

Temas

Cargar actualizaciones antiguas

En Deportes