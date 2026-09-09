Julián Álvarez, titular en Anfield
El Atlético de Madrid busca reaccionar en Anfield. Los rojiblancos se estrenan ante un Liverpool fuerte en casa y en plena transformación con Iraola.
Liverpool
Atlético de Madrid
El Atlético necesita una alegría asaltando Anfield, un feudo en el que solo han ganado el PSG y el Manchester City desde el pasado mes de diciembre, con una racha de 17 victorias en sus últimos 18 partidos continentales en Liverpool en la primera fase.
Para esta misión, el conjunto rojiblanco cuenta con el soldado al que mejor se le da el feudo del equipo inglés: Marcos Llorente. El lateral madrileño, que recientemente anunció su adiós de la selección, ha marcado cuatro goles en las dos visitas a Anfield. En el Liverpool, son baja Joe Gómez, Conor Bradley y Hugo Ekitike.
El Liverpool llega algo mejor y con la historia reciente a favor. Los reds lograron este fin de semana su primera victoria de la temporada, a domicilio frente al Ipswich Town (0-2) en la Premier League. En el partido ya tuvo minutos el ex del PSG Bradley Barcola, quien podría ser de la partida ante el Atlético, aunque solo si Iraola no le da continuidad al español Víctor Muñoz.
El Atlético de Madrid inicia su andadura en la Champions 2026-27 con un compromiso de máxima exigencia ante el Liverpool FC en Anfield, un templo que evoca grandes noches rojiblancas en el pasado y donde el conjunto rojiblanco busca comenzar con triunfo una edición ilusionante tras el primer tropiezo en Liga, el pasado sábado en San Mamés ante el Athletic Club (3-0).
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de la primera jornada de Champions.
En directo, desde Anfield, Liverpool-Atlético de Madrid.
Con el arbitraje del italiano Davide Massa.